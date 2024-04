Kremeľ odmieta tvrdenia, že Rusko sa pokúša narušiť olympijské hry v Paríži

BRATISLAVA. Rusko odmietlo tvrdenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že sa prostredníctvom dezinformačnej kampane pokúsilo narušiť tohtoročné olympijské hry v Paríži.

Ako referuje web insidethegames.biz, Macron vo štvrtok povedal, že Moskva sa snaží podsúvať svetu naratív, že Francúzsko nie je schopné organizovať podujatie.

"Rusi dennodenne živia myšlienku, že to či ono nezvládneme, že je tu riziko. Preto musíme byť silní. Sila, sebavedomie, vzťah k pravde, to je sila demokracie a veľký národ," povedal Macron a podotkol, že nepochybuje, že OH budú terčom ruskej dezinformačnej kampane a kybernetických útokov.