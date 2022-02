V Pjongčangu sa jej rozopli šaty, zažili nočnú moru. V Pekingu zvíťazili s prehľadom

Rozopnuté šaty

Vtedy to bol veľký súboj s legendárnou kanadskou dvojicou Tessa Virtueová a Scott Moir. Na súťažný ľad sa vrátili len pred olympiádou.

Na olympiáde si rozhodujúci náskok vypracovali v rytmickom tanci, kde výkon Francúzov poznamenala banálna, bizarná nehoda hneď v úvode jazdy.

Pri jednom z prvých pohybov sa rozopli šaty Papadakisovej za krkom. Chvíľu sa ešte látka držala na mieste, ale bolo len otázkou času, kedy spadne a odhalí ľavý prsník tanečníčky.

„Ihneď sme si obaja všimli, že sa šaty rozopli. Pomyslela som si: Musíš ísť ďalej. A už som sa iba modlila,“ spomínala na nepríjemný moment s odstupom času Papadakisová.

Jazdu dokončili so cťou, no od optimálneho výkonu to bolo ďaleko. Papadakisová odchádzala z ľadu v slzách a na tlačovej konferencii opakovala, že to je jej najhoršia nočná mora.