Číta Orwella, venuje sa umeniu. Kto je nový ruský krasokorčuliarsky zjav?

Neznesiteľná bolesť

Krasokorčuliar, ktorý sa venuje umeniu, či umelec, ktorý sa venuje krasokorčuľovaniu? Nedávno platilo o Kondratiukovi skôr to druhé.

V trinástich mu diagnostikovali Osgood-Schlatterovu chorobu. Ide o degeneráciu chrupkovitej časti kosti pod kolenom, často sa prejavuje práve u krasokorčuliarov. Spôsobuje veľkú bolesť.

„Či by som mohol vydržať? Možno by to niekto dokázal. Možno teraz by som to dokázal už aj ja. Neviem. Už si tú bolesť nepamätám. Vtedy som to však nedal,“ vravel Kondratiuk pred niekoľkými mesiacmi v rozhovore pre sport24.ru.