Mladý Slovák trénoval u najlepších. Od kouča olympijského víťaza dostal sto dolárov

„Boli to moje prvé veľké preteky, na ktorých som takto reprezentoval Slovensko. Vedel som, že mám šancu byť v prvej päťke, ale nepočítal som s tým, že budem prvý. Bol som šťastný, ale aj nervózny. Už som mal čo stratiť,“ priznal Lukáš Václavík.

BRATISLAVA, PREŠOV. Mal iba desať rokov, keď vystupoval na zaplnenom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v krasokorčuliarskej šou Kings On Ice. Hlavnou hviezdou podujatia bol Jevgenij Pľuščenko.

„Hovoril som mu, že to je iba začiatok a túto skúsenosť bude môcť využiť v budúcnosti. Ak sa znovu ocitne v podobnej situácii, už sa s tým vysporiada lepšie,“ zdôrazňoval tréner.

„Beriem to ako poučenie,“ hodnotil s odstupom času už vyrovnane svoj výkon Lukáš Václavík.

Podobne to vníma aj jeho otec. „Veľmi chcel získať medailu pre Slovensko a vo voľnej jazde sa to jemne obrátilo proti nemu. Je to však extrémne dôležitá skúsenosť, aby sa mohol posunúť ďalej. Skôr či neskôr každý športovec musí prejsť cez takúto skúsenosť,“ vravel Marek Václavík.