Mužstvo musí trénovať spolu. Odkiaľ tých šesť ľudí zobrali, z volejbalu?

„Všetci to majú pomýlené. Ihrisko má minimálne 6400 metrov štvorcových a nemôžeme trénovať ani desiati? Však to je choré! Ak je v mužstve 18 hráčov, tak by mali trénovať v troch skupinách, to sú pre trénera tri hodiny strávené na ihrisku. Naviac, chlapci pol roka nehrali futbal a minulý rok som ich po dvoch týždňoch nespoznával, tak čo bude teraz po šiestich mesiacoch? Bude treba ísť postupnými krokmi, dostávať ich znova pod kontrolu, aby sa posúvali po kondičnej stránke.

Keby sa dohrávala jesenná časť, tak by sme potrebovali minimálne mesiac, aby sme dali chlapcov na nejakú úroveň. Ale nie tak, že dvakrát do týždňa je tréning, ale minimálne štyrikrát. My však nemáme taký káder, tí chlapci neprídu štyri razy do týždňa. Mužstvo musí trénovať spolu, nie v skupine piatich či šiestich ľudí. Neviem, odkiaľ to zobrali, či z volejbalu? Ale futbalové ihrisko je veľké...

Pravdepodobne aspoň po skupinkách spustíme aj tréningy mužov. Boli by sme radi, keby sme dohrali zápasy z jesene, no či to má zmysel, o tom sa dá polemizovať. Z nejakého súťažného hľadiska pre nás nie, ale aspoň budú chalani na čerstvom vzduchu.

Mne osobne sa zdá trochu choré, že v obchodoch môžu byť stovky ľudí a na obrovskom ihrisku len šesť. Je to smutné, ale musíme to rešpektovať.

„Naši mládežníci hrajú po okolitých dedinách, takú máme dohodu. Čo mám informácie, mali by začať trénovať aspoň v skupinkách. Bola by škoda nevyužiť to, pretože deťom už pohyb chýba.

Michal Mecele, tréner TJ Inter Horná Ves (VI. liga ObFZ Žiar nad Hronom)

„Ak by sa dohrávali dva-tri zápasy z jesene a spravili by sa postupy a zostupy, nezdá sa mi to spravodlivé. A to sme na prvých miestach. Za mňa by to nebola plnohodnotná súťaž. Rozhodnúť ale musia kompetentní a my to budeme rešpektovať.

Tešíme sa, keď sa konečne začne trénovať. Zatiaľ je povolené v šiestich, čo mi veľmi nedáva zmysel hlavne pri mládeži. Ako učiteľ sledujem dvadsať či tridsať detí v interiéri, no v exteriéri ich môže byť len šesť? Pri dospelých, ktorí sú z rôznych prác, to chápem, ale pri deťoch nie.

Aj pri mužoch by sa to však dalo jednoducho vyriešiť. Všetci si robíme testy, preto by podľa mňa mohlo negatívnych hráčov trénovať neobmedzený počet. Spraviť si v piatok ráno test a poobede ísť na tréning.

Rozhodnutia však robia iní a my ich musíme rešpektovať. Pevne dúfam, že sa to už čoskoro všetko uvoľní a budeme môcť normálne fungovať. V lete by sme odohrali prípravné zápasy a turnaj, určite budú mať aj iné tímy záujem. Už sa na to tešíme.“