Žilina robí skvelé meno slovenskému futbalu, v play off má súpera z Česka

/zdroj: RTVS/

Pavol Staňo, tréner Žiliny: "Chlapci odviedli kus fantastickej práce, hrali výborne od začiatku zápasu. Dnes ukázali, že síce tvoria mladučký tím, ale dokážu podať výborný výkon. Tešíme sa najmä z divákov, že prišli, povzbudzovali a pomohli nám. Myslím si, že sme videli krásny futbalový večer. Nezdá sa to, no súper bol kvalitný, ukázal to v domácom prostredí. Nedali sme mu žiadnu šancu a ani centimeter voľného priestoru. Vyslali sme veľmi veľa streleckých pokusov, vďaka patrí celému realizačnému tímu, tieto strely sú výsledok driny na tréningoch. Dostavil sa efekt."