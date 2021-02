Kmotrík spomínal aj sedem miliónov. Koľko stojí Greif?

Greif mal na jeseň 2019 najväčší podiel na postupe Slovana do skupinovej fázy Európskej ligy.

So Slovanom Bratislava vyhral dva tituly. Vyhlásili ho za najlepšieho hráča Fortuna ligy, čo je pre brankára unikát.

Za pár mesiacov sa vyšvihol na osobnosť s medzinárodným presahom. A to má stále iba dvadsaťtri.

Ak v najbližšom období prestúpi, stane sa jednoznačne najdrahším brankárom, ktorý odíde zo slovenskej ligy do zahraničia.

Aj proti klubom zo širšej európskej špičky podával skvelé výkony a jeho cena išla rapídne hore. Stal sa tvárou reklamy, dostal sa do národného tímu.

V Slovane si Greif zvykol dirigovať tím zložený z hráčov pätnástich národností a zdokonalil sa v angličtine, čo je ďalšie plus. Prechod do cudziny tak nebude preňho takým skokom.

"Môže to byť okolo dva a pol milióna eur," tvrdí pre Sportnet hráčsky agent Pavel Zíka zo spoločnosti Global Sports.

Jedným z hlavných dôvodov neúspešného obchodu bolo to, že sa Slovanu v poslednej chvíli zranil skúsený brankár Michal Šulla, ktorý mal Greifa nahradiť.

"Existovalo určité riziko, že na tom športovo i finančne stratíme. Na jar by sme v boji o titul prišli o brankársku jednotku," vyhlásil Kmotrík mladší.

Musel by vytlačiť kapitána

Transfer do RCD Mallorca, ktorá je lídrom druhej španielskej ligy, nateraz stroskotal.

Greif by tam mal spojenca, ktorý by mu pomohol s aklimatizáciou. Oporou RCD je totiž slovenský stopér Martin Valjent.

Mallorca sa pýši najlepšou defenzívou v súťaži, keď v 20 zápasoch inkasovala iba jedenásť gólov.

Súčasnou brankárskou jednotkou RCD je Manolo Reina - Španiel a kapitán tímu, ktorý nevynechal žiadny ligový zápas.

Aj preto sa núka otázka, či by klub rátal s Greifom na post jednotky už v jarnej časti. "Kvalitu na to má," myslí si Zíka.

Napätie v klube

Greif už dlhší čas túžil po angažmán v zahraničí, čím sa ani netajil. Hlavou bol už zrejme v Španielsku a je otázne, ako sa teraz so situáciou vyrovná.

Zmluvu so Slovanom má do leta 2023.

"Celá laická aj odborná futbalová verejnosť vníma, že Dominik už prerástol našu ligu," tvrdí v stanovisku agentúra Stars&Friends, ktorá Greifa zastupuje.

Nevydarený prestup však spôsobil napätie, naštrbili sa vzťahy medzi hráčom a klubom.

"Zbalil sa a odišiel do Španielska na lekárske testy bez dovolenia," hneval sa Kmotrík.

Hráčova agentúra to však vysvetľuje inak. "Pred odletom sa riadne rozlúčil s celou slovanistickou výpravou v Beleku (v Turecku, kde je Slovan na sústredení - pozn. red.). V tom čase boli už kluby dohodnuté na parametroch transferu a čakalo sa len na určenie diagnózy a doby liečenia zraneného Šullu," oponuje agentúra v stanovisku.

Časť ultras útočí

Greif v Slovane vyrastal. Bol lídrom nielen na ihrisku, ale silné postavenie mal aj v kabíne.

To je vzhľadom na jeho mladý vek výnimočné. Bol mentálne silný a zdravo sebavedomý. Jeho návrat do klubu však nebude jednoduchý.

Greif si túžbou odísť pohneval časť ultras, ktorí ho spojili so slovami ako potkan a zrada. Odkazujú mu, že zhorí v pekle.

Greif pritom bol, a pre mnohých stále je, najpopulárnejším hráčom klubu. Fanúšikovia v uplynulej sezóne najčastejšie skandovali jeho meno.

„Nie je jednoduché byť v mladom veku osobnosťou, ale snažím sa o to. O podpore, ktorú mám v hľadisku, všetci vieme. Som za to vďačný. Aj to mi dáva odvahu či postavenie v kabíne. Aj preto si môžem dovoliť niečo povedať,“ priznal Greif v minulosti.