Kanoistov čaká posledný boj o olympiádu. Bude to drsné, vraví Myšák

V nasledujúcich týždňoch sa tento počet isto zvýši, no i tak to bude zrejme najmenšia výprava v ére samostatnosti.

Taký úvod olympijskej sezóny ešte v ére samostatnosti kanoisti nezažili. Stále to môžu prelomiť. Bude to však posledná možnosť a už bez príležitosti pre štvorkajak. Pritom práve štvorkajak bol od olympiády v Sydney zakaždým v olympijskom finále a celkovo vybojoval štyri olympijské medaily.

„Bolo to pre nás minulý rok veľké sklamanie. Hodil som to však za hlavu. Odkedy sme začali prípravu, sústreďujem sa najmä na K1 a na poslednom sústredení sme si vyskúšali aj dvojkajak.

Vlani na majstrovstvách sveta v Duisburgu nepostúpil štvorkajak ani do finále a celkovo obsadil 12. priečku. No neuspeli ani ďalšie posádky.

„Už vlani sme mali len jednu medailu na majstrovstvách Európy. Bolo cítiť, že pribudli lode, rozdiely v špičke sa zmenšili a nebolo vôbec jednoduché sa dostať čo i len do finále. Už to nebola taká samozrejmosť, že bude ďalšia medaila.

Ale vždy sme si na to verili, trénujeme na to. Nejdem na súťaž s tým, že chcem postúpiť do finále, ale chcem sa dostať na medailovú pozíciu. A to platí aj naďalej. Hoci viem, že to je náročnejšie,“ vysvetľuje.

Dvojnásobný olympijský medailista je na tom rovnako ako ďalší kanoisti. Ak chce štartovať v Paríži musí zvládnuť dve náročné skúšky.