Premier League čaká derby. Klopp a Solskjaer sa navzájom chválili.

"Nemôžu byť priveľmi spokojní s výsledkami, no všetci vieme, že sú schopní úžasných vecí. Už sme to videli. Keď Atalanta na Old Trafforde viedla, ani na sekundu som si nemädlil ruky.

United mali v prvom polčase problémy, no aj tak si dokázali vytvoriť tri-štyri čisté šance. Druhý polčas bol prezentáciou toho, čoho sú schopní," povedal v piatok na tlačovej konferencii Klopp.