Demitra junior? Niekedy je taký dobrý, že by som ho až vyfackal, vraví tréner

Do najvyššej futbalovej súťaže vstúpil krídelník AS Trenčín Lucas Demitra raketovo. Syn hokejovej legendy skóroval ihneď v prvom súťažnom zápase proti Dunajskej Strede. Patril k najnebezpečnejším hráčom na ihrisku. Dostal sa do jedenástky 19. kola Fortuna ligy. Má pritom stále iba sedemnásť.

"Na svoj vek bol vždy extrémne rýchly. Bol úplne odstrelený od ostatných. Ale aj tak ma prekvapil," tvrdí JURAJ ANČIC, asistent trénera AS Trenčín.

V minulosti ste pôsobili aj pri mládeži a generálny riaditeľ AS Róbert Rybníček vravel, že práve vy máte Demitru juniora odmalička zmapovaného. Ako dobre ho poznáte?



V Trenčíne pôsobím ako tréner na rôznych úrovniach už desať rokov. Lucasa som zaregistroval už v detských začiatkoch. Trénoval som ho v top skupine. Aj s inými trénermi sme sa o ňom bavili. Už vtedy platilo, že chlapec je na svoj vek extrémne rýchly. Vždy vedel dať gól. Proti Dunajskej Strede skóroval a patril k najnebezpečnejším hráčom. Prekvapil vás jeho vstup na ligovú scénu? Ak mám pravdu povedať, tak trošku áno. S áčkom začal prípravu iba pred šiestimi týždňami. Iste, v tréningu bolo vidieť, že chlapec je nadaný a má to v sebe. A tiež to, že je dynamický, rýchly a má aj dostatočnú techniku. Ihneď v prvom prípravnom zápase strelil gól a vždy, keď naskočil do hry, bol nebezpečný. Vedel sa dostať do šance aj vytvoriť ju pre iných. Nevedel som však, ako bude reagovať na prvý súťažný zápas. Som milo prekvapený, ako to zvládol. Dá sa povedať, že na jednotku. Ostáva mi iba veriť, že v tom bude pokračovať.

Demitra junior má odmalička povesť strelca. Môžete to potvrdiť?

Iste, vždy mal čuch na góly. Odmalička vedel zakončiť pravou aj ľavou nohou. Nerobí mu to problém. Vie zvládať rozhodujúce situácie, čo dokázal aj pri prvom góle proti Dunajskej Strede. Premenil to ako skúsený mazák. Pritom nebol v ľahkej situácii, na loptu si nabiehal v plnom šprinte. Jeho prvý dotyk bol rozhodujúci. Potom sa mu to už ľahšie premieňalo. Škoda, že sa mu nepodarilo premeniť aj druhú šancu. Treba byť naňho aj v tomto trošku náročný. Bol odmalička veľký talent? Je nadaný, ale aj ja som trénoval niekoľko chlapcov, ktorí boli s Lucasom porovnateľní. Takých bolo v Trenčíne dosť. Úlohu zohráva aj jeho hlava. Lucas je správne nastavený. Keď sa mu dá dôvera, dokáže to preniesť aj na ihrisko.



Vie byť lídrom, ktorý potiahne tím. Aj keď veľa toho nenahovorí, aspoň zatiaľ. Čo ho vnímam, tak je trošku plachý chalan. Na ihrisku ako keby prepol nejaký mód a razom je z neho sebavedomý hráč, ktorý dokáže priniesť do zápasu aj niečo extra. Trebárs kvalitu v podobe gólu. Alebo dokáže obísť hráča, čo je dnes na Slovensku už trošku vzácnosť. Myslím, takýto typ krídelníka. V nedeľu to potvrdil naplno proti jednému z najlepších tímov Fortuna ligy. Ak bude takto pokračovať, tak nemám oňho vôbec obavy.

Spomenuli ste jeho plachosť. Aj pri rozhovoroch pôsobí veľmi skromne. Akú má povahu? Nie je to typ, ktorý na seba upozorňuje. Je to slušne vychovaný a dobrý chlapec. Možno je to niekedy až na škodu. Môžem povedať paralelu s Jakubom Kadákom (stredopoliar AS Trenčín, pozn. red.), ktorý je podobný typ. Niekedy sú takí dobrí, že by som ich až vyfackal (smiech). Ale na ihrisku je vidieť , že má Lucas zdravé sebavedomie. To sa mi najviac páči. Niektorí hráči na seba upozorňujú, ale potom prídu na ihrisko a v ťažkej chvíli ich nie je vidieť. V prípade Lucasa je to naopak. Odtrénuje a povie: "Áno, tréner, máte pravdu." Ale tiež si povie aj svoj názor a nebojí sa opýtať. Je slušný. Na zápase to rozbalí bez nejakého rešpektu a bázne.

V prvom zápase ukázal, že je veľmi rýchly. Aké má parametre? Vždy, keď sme robili testy, aj keď bol ešte mládežník, tak bol úplne odstrelený od ostatných. Bol úplný extrém a zdolával svojich rovesníkov. Teraz, keď máme šprintérske behy u mužov, absolútne nezaostáva trebárs za Adriánom Slávikom, ktorý je zrejme najrýchlejší hráč nášho tímu. Vzhľadom na to, že má Lucas iba sedemnásť a bude sa ešte vyvíjať, môže sa ešte zlepšiť. A dokonca predbehnúť aj Slávika. Myslím, že ak dospeje a zosilnie, bude ešte dynamickejší.

Má chuť trénovať aj navyše?

S jeho tréningovou morálkou nie je žiaden problém. A nikdy nebol, čo si pamätám. Je ochotný na sebe pracovať. Aj keď stále má na sebe čo zlepšovať. O tom niet pochýb. Všimli ste si nejakú výraznejšiu podobnosť s jeho otcom Pavlom? Isto zohráva rolu, že má športové gény. Lucas bol veľmi dobrý aj v hokeji, ale vybral si futbal. Verím, že sa rozhodol správne. Paralela s jeho otcom môže byť v tom, že aj Lucas má sebavedomie a vieru vo vlastné schopnosti. Vďaka svojej povahe môže veľa dosiahnuť. Chlapec je stále pri zemi.

Juraj Ančic. (Autor: AS Trenčín)

V kádri AS Trenčín máte až desiatich tínedžerov, z toho traja ešte nie sú plnoletí. Ako to vnímate? Aj Demitrov rovesník Adam Gaži je zaujímavý hráč. Rovnako ho netreba opomenúť, má potenciál. Trebárs v driblingových situáciách je iný typ ako Lucas. Gaži sa dokáže vynájsť aj zo stojatej pozície. Je to jeho veľká výhoda. Lucas Demitra ťaží zo svojej rýchlosti, keď má priestor. Zlepšiť sa musí v hre do uzavretej obrany, naučiť sa, ako sa má vtedy zachovať. Ako sa má správne postaviť, pracovať s priestorom či vytáčať sa s loptou, aby ju nestrácal. Trebárs proti Dunajskej Strede dokázal spadať medzi línie a uhrávať lopty. Mal však na to priestor. Proti súperovi, ktorý bude viac brániť, to bude možno trošku iné. Dá sa to však odstrániť. Je taký talent, vnímavý a inteligentný chlapec, že to zvládne v pohode.