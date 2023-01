Golonka má 85 a vraví si: Jožko, žiješ ešte o deň dlhšie, no nie je to krásne?

Vyrastali sme v jednoizbovom byte, mali sme iba jeden zimný kabát, otec v ňom chodil do kostola o deviatej, ja v tom istom kabáte o jedenástej. Keď prišla po vojne repatriácia, Karola Divína presunuli z Maďarska do Bratislavy a pamätám si ako by to bolo dnes, ako mu môj otec na jeho prvé verejné vystúpenie na otvorenom zimnom štadióne s drevenou tribúnou požičal jediné čierne nohavice, ktoré sme v rodine mali, lebo Karol nemal ani tie.

Po vojne otec musel predať sovietskym osloboditeľom svoje zlaté hodinky za dve vrecia cukru a tri vrecia múky, aby sme mali čo jesť. Bolo to ťažké obdobie a naučilo ma veci si vážiť.