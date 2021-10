Šamorín bol náhradou za Šanghaj. Z triumfu sa tešil Švéd

Stačila aj desiata pozícia

V posledných pretekoch seriálu Global Champions Tour (GCT) sa pozornosť sústredila predovšetkým na dvojicu medailistov z olympijských hier v Tokiu – zlatého Brita Bena Mahera a strieborného Fredricsona. Len oni dvaja mali v jazdeckej hale areálu x-bionicsphere šancu na celkové prvenstvo.

Maher mohol vyhrať GCT tretíkrát za sebou, potreboval však vyhrať šamorínsku súťaž a popritom dúfať, že švédsky súper pokazí preteky a neskončí v prvej desiatke.

Do rozoskakovania sa napokon dostalo päť dvojíc, Maher i Fredricson. Švéd na svojom valachovi H&M All In prešiel parkúr rýchlo, ale s dvoma chybami a musel tŕpnúť.

Brit s Explosionom W síce prvú časť parkúra zvládol excelentne, v druhej ho však tri chyby odsunuli na sedemnástu priečku. V celkovom poradí GCT sa prepadol z druhej až na štvrtú priečku.