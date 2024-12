Trikrát triumfovala na OH, mohla dosiahnuť míľnik. Britke udelili ročný dištanc

Medzinárodná jazdecká federácia (FEI) ju suspendovala za neprimerané správanie sa voči zvieratám. Škandál vypukol v lete tohto roka pred OH v Paríži.

"Vynorilo sa video spred štyroch rokov, ktoré ukazuje, že som sa mýlila v úsudku počas trénovania. FEI to pochopiteľne vyšetruje a ja som sa rozhodla odstúpiť zo všetkých súťaží, kým tento proces prebieha," uviedla vtedy.

K svojmu previneniu pre AFP uviedla: "To, čo sa stalo, neodzrkadľuje to, ako trénujem moje kone alebo zverencov, no neexistuje žiadne ospravedlnenie. Hlboko sa hanbím a v tej chvíli som mala ísť lepším príkladom."

Dujardinová je šesťnásobná olympijská medailistka v drezúre, na konte má tri zlaté, jednu striebornú a z hier v Tokiu aj dve bronzové medaily.