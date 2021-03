Pomohli Vlhovej organizátori? Tí sú smutní zo Shiffrinovej vyjadrení

„Vypočul si predpovede počasia od meteorologičky, ktorá mu to v angličtine vysvetlila. On však pozná Jasnú, bol tu na viacerých Európskych pohároch. Vie, čo je hmla v Jasnej," pokračovala Palovičová.

„Pozrite sa, nemôžeme povedať, že by to bolo úmyselne,“ naznačila Palovičová.

Navyše, začínať Svetový pohár slalomom je z organizačného hľadiska vždy riziko. Ľudia v Jasnej to však zvládli.

„Robili sme pre všetky pretekárky rovnako. Tie boje boli úžasné. Naša práca vyšla na sto percent. A celý svet vidí, že Jasná je dobrá a vieme to robiť,“ vravela Palovičová.

Bolo to ešte pred tlačovou konferenciou Mikaely Shiffrinovej, ktorá obvinila organizátorov, že pred jej druhou jazdou opravovali bránku náročky dlho.

„Petra je dosť dobrá lyžiarka na to, aby vyhrala preteky sama. Nepotrebuje takéto neprofesionálne správanie. Ja to neovplyvním, ona to neovplyvní, ale niekto si povie – je vo vedení, skúsme niečo vymyslieť,“ vravela Shiffrinová.

Aj Vlhová mala pred svojou jazdou prerušené preteky. Obe približne na dve a pol minúty. Boli tak v rovnakej situácii.