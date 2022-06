Kováčik o trénerovi Slovenska: Tarkovič nevyužil príležitosť, na klaunov nereagujem

Slováci v Lige národov 2022/2023 v piatok 3. júna v srbskom Novom Sade zdolali Bielorusov 1:0, no o tri dni neskôr doma v Trnave podľahli výberu Kazachstanu 0:1



"So Štefanom Tarkovičom som spolupracoval 5,5 roka, keď bol asistent Jána Kozáka a viem, aká bola jeho úloha v tejto dvojici. Štefan Tarkovič je erudovaný odborník, no príležitosť a šancu, ktorú dostal, nezvládol tak, ako sme si to všetci želali, on aj my. To bol dôvod nášho utorkového rozhodnutia," pokračoval Kováčik a doplnil:

"Rozprávali sme sa po piatkovom zápase proti Bielorusom, ktorý nevyzeral dobre. A dopadlo to tak, ako to dopadlo."

Kto bude nový tréner?