Ján Ďurica: Keď sa zo mňa stal bezdomovec, futbal ma zachránil

Bol takmer pri všetkom podstatnom, čo slovenský reprezentačný, ale aj klubový futbal v ére samostatnosti dosiahol. V roku 2005 si v drese Artmedie Petržalka zahral v skupinovej fáze prestížnej Ligy majstrov. V reprezentácii odohral 91 zápasov a výrazne sa pričinil o to, že Slovensko si vybojovalo účasť na MS v roku 2010 v Južnej Afrike a neskôr aj účasť na ME v roku 2016 vo Francúzsku. V roku 2020 založil futbalovú školu Mladé Levy s ambíciou komplexne rozvíjať talentovaných mladých futbalistov na ich vlastnej ceste za úspechom. Hosťom podcastu Vykroč portálu sportnet.sk bola bývalý futbalový obranca JÁN ĎURICA.

Je rozdiel chcieť hrať futbal a chcieť byť futbalistom. Prvé je o pôžitku z hry, druhé skôr o sociálnom statuse. Ako to bolo u vás, čo bolo vašou motiváciou pri tomto športe zotrvať a kedy sa vám dostal futbal do srdca? Keď som mal asi 13 rokov, udiala sa nám v rodine veľmi nepríjemná udalosť. Z určitých dôvodov sa náš byt v rodnej Dunajskej Strede stal predmetom exekučného konania. Boli sme prinútení sa z neho vysťahovať a zo dňa na deň sa z nás stali bezdomovci. Pamätám si na to veľmi dobre, bol letný deň, prišiel som domov a videl mamu, ako plače. Nechápal som, čo sa deje, bol to pre mňa veľký šok. Celú noc sme vypratávali byt, v ktorom som s bratom strávil detstvo, do veľkej Avie sme nakladali všetky naše veci, hračky, fotky.

Rodičia zostali u maminho brata, môj brat Pavol šiel do Bardejova k babke a ku krstnej. Ja som mal v tom čase už dohodu s DAC Dunajská Streda, a tak som ostal bývať na štadióne v maličkej izbe. Nebol to ani byt, iba jedna skromná izba s troma posteľami, paplónom bez obliečky a kúpeľňou na chodbe. Vtedy sa vo mne niečo zlomilo, zachvátila ma obrovská láska k futbalu a vôľa niečo dokázať. Začal som futbal vnímať ako svoje poslanie a jedinú cestu, ktorou musím ísť a niečo dosiahnuť.

Futbal nakoniec zachránil mňa a aj moju rodinu. Keď sa mi začalo dariť, tak prišli aj finančné odmeny a vedel som sa postarať o rodinu.

Podcast VYKROČ približuje od mája 2020 životné cesty inšpiratívnych ľudí (nielen) zo sveta športu. Tvorí ho dvojica športových nadšencov Jaroslav Jeleník a Michal Kolek. Všetky diely podcastu Vykroč nájdete na tomto odkaze >>>

Najskôr to však boli veľmi skromné podmienky, bývali sme v prenajatom jednoizbovom byte, kde sme všetci štyria ležali vedľa seba ako také sardinky v konzerve a jediné, čo sme vlastnili, bola práčka a televízor. Časom sa mi podarilo kúpiť s využitím hypotéky štvorizbový byt v Dunajskej Strede, kde moji rodičia žijú dodnes a sú tam šťastní. Moje prvé kroky v mládežníckom futbale neboli najľahšie, ale všetko čo som prežil ma zocelilo a pomohlo nastaviť správny smer do ďalšieho života. Som veriaci a ďakujem Bohu aj za náročné situácie, ktorým som čelil. Urobili ma psychicky silným a cieľavedomým človekom. Z malej izby na štadióne v Dunajskej Strede ste sa dostali do sveta veľkého futbalu a s Artmediou Petržalka v roku 2005 až do základnej skupiny Ligy majstrov. Ako si spomínate na toto obdobie a výbornú partiu pod vedením trénera Vladimíra Weissa st.?

Ešte počas môjho pôsobenia v Dunajskej Strede sme hrávali prípravné zápasy s Petržalkou, ktorú už vtedy viedol Vladimír Weiss st. Petržalka mala vtedy pekný štadión s novou tribúnou a ja som si hovoril, že presne tam raz budem hrávať veľké zápasy. S mužstvom Dunajskej Stredy sme v roku 2003 odišli na sústredenie do Dolného Kubína. Prišlo tam auto zo zástupcami Artmedie Petržalky a odviezlo ma na sústredenie Artmedie paradoxne do Dunajskej Stredy (smiech).

V podcaste VYKROČ s Jánom Ďuricom sa dozviete aj: · Prečo si po príchode do svojho prvého zahraničného klubu FC Saturn Moskovská oblasť poplakal · V čom sa ruskí tréneri odlišujú od iných · Aké to bolo, keď futbalový klub Lokomotiv Moskva riadila žena · Aké náročné bolo sedieť v kabíne nemeckého Hannoveru 96 na mieste, kde sedával brankár Robert Enke, ktorý krátko predtým spáchal samovraždu, · Aké hádky zažíval s Martinom Škrtelom v reprezentačnom drese, · Prečo ukončil kariéru v Dukle Praha a nie Dunajskej Strede · Prečo si založil vlastnú futbalovú školu Mladé levy, · Ako vychováva svoju dcéru Ninku.

Vlado Weiss st. vybudoval silné mužstvo z takmer výlučne slovenských a českých hráčov a začal sa písať rozprávkový príbeh Artmedie Petržalka. Vyhrali sme Slovenský pohár, v roku 2005 slovenskú ligu a krok za krokom postupovali aj v prestížnej Lige majstrov. V nej sme sa ako prvé slovenské mužstvo dostali až do jej skupinovej fázy a nechýbalo veľa, aby sme sa dostali ešte ďalej. Nebolo to však vôbec jednoduché. Hneď v 1. predkole s kazašským FK Kajrat Almaty sme postúpili gólom Pavla Staňa až v nadstavenom čase predĺženia, zároveň to však bola fantastická vzpruha do ďalších kôl. Boli sme vynikajúca partia s výbornými vzťahmi a aj to nás poháňalo vpred. Spomienky na zápasy Ligy majstrov sú stále veľmi silné, akoby sa to stalo včera.

Aký ste mali vzťah s rozhodcami? V počiatkoch kariéry som bol veľmi emotívny a často sa s rozhodcami hádal. Potom som si však povedal, že, bez ohľadu na dianie na ihrisku skúsim byť diplomatom a rozhodcovia si ku mne cestu našli.

Nahrávanie podcastu s Jánom Ďuricom. (Autor: Sportnet)