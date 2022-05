Nebudem určovať dĺžku kariéry vekom, ale výkonnosťou, vraví Ivona Fialková

Neberiem to tak ako väčšina ľudí, že dĺžku kariéry budem určovať podľa veku, ale podľa výkonnosti. Vždy som bola športovcom, ktorý si dokáže nastaviť zrkadlo. Treba vedieť prijať aj to, keď vám to nejde.

Komunikovala som s trénermi, s rodičmi so sestrou, s priateľom. Všetci chápali, prečo ostať aj prečo skončiť. Konečné rozhodnutie nechali na mňa. Sama som potrebovala k tomu dospieť. Ak by ma niekto k tomu dotlačil, nedopadlo by to dobre. Nechali mi čas na rozmyslenie.

Nechcela som to riešiť na konci sezóny s horúcou hlavou. Nakoniec som sa rozhodla, že mám dobré podmienky, podporili ma Slovenský zväz biatlonu aj Dukla Banská Bystrica. Skúsim potiahnuť ešte sezónu. A čo bude ďalej?