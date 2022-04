Slová Mečiara sa naplnili. Je to ponaučenie, vravia po prerušení dlhej série porazení

GALANTA, POVAŽSKÁ BYSTRICA, BRATISLAVA. „Považská Bystrica v tejto sezóne ešte neprehrala. My chceme byť tí, čo na konci sezóny si budeme môcť povedať, že Považská prehrala iba jeden zápas, a to s Galantou,“ hovoril pred týždňom pre Sportnet Martin Mečiar, hráč treťoligovej Galanty. Jeho slová sa naplnili. V 22. kole III. ligy Stred FC Slovan Galanta zdolal MŠK Považská Bystrica 2:0. Prvý gól stretnutia dal v 70. minúte z pokutového kopu práve Mečiar, poistku pridal v 78. minúte Máté Vass.

Líder súťaže Považská Bystrica vyšla bodovo naprázdno po 30 zápasoch bez prehry. Na čele tabuľky však aj tak majú veľký náskok, pred druhou Myjavou vedú o 13 bodov.

Nie je to náhoda „Po vyrovnanom prvom a výbornom druhom polčase sme si zaslúžili zvíťaziť,“ skonštatoval tréner Galanty Denis Tomaškovič. Súhlasil s ním aj autor prvého gólu Martin Mečiar. „Nebolo to len nejaké šťastlivé víťazstvo, že by sme to len ubojovali a ukopali. Okrem jednej šance sme ich do ničoho nepustili,“ zdôraznil bývalý ligový futbalista pre Sportnet.

Na jeseň Považská Bystrica vyhrala nad Galantou jednoznačne 4:0. „Určite nie je to náhoda, že sú na čele ligy. So šťastím sa dajú vyhrať dva-tri zápasy, ale nie ťahať séria tridsiatich zápasov bez prehry. Tentoraz však nemali svoj deň. Dobrým výkonom sme ich do ich hry nepustili,“ tvrdil Martin Mečiar. Považanom zaželal do ďalšej časti ročníka veľa úspechov. „Teraz už môžu zase vyhrávať do konca sezóny proti našim súperom,“ vravel so smiechom.

Sériu chceli ťahať do konca Brankár Považskej Bystrice Martin Kuciak pre Sportnet priznal, že jeho tím hral trochu profesorsky. „Zápas sa začal pre nás ideálne, vytvorili sme si tlak, boli tam náznaky šancí. Bolo aj veľa štandardných situácií, ale nevytvorili sme si žiadnu stopercentnú gólovú šancu. Potom prišla domáca minišanca a to nás zneistilo,“ opísal dianie na ihrisku skúsený brankár, ktorý chytal aj v najvyššej súťaži. Domáci hrozili podľa neho najmä zo štandardných situácií, prvý polčas aj on považoval za vyrovnaný. „Veľký vplyv na stretnutie mal aj katastrofálny terén, na ktorom sa nedalo kombinovať. Úroveň stretnutia znižoval aj veľmi silný vietor,“ poznamenal.

Hoci náskok lídra na čele sa zdá byť pohodlný, Kuciak upozorňuje, že nesmú poľaviť. Aj preto všetkých mrzel koniec výbornej série bez prehry. „V druhom polčase sme sa nedokázali vyrovnať so súbojovosťou domácich a oni po dvoch štandardných situáciách dali dva góly a zaslúžene vyhrali,“ športovo uznal Kuciak.