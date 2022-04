Skvelý futbal, exkluzívny gól v poslednej minúte. Strelec nakúkal cez múr, ale loptu nevidel

„Bola to nádhera. Martin je bývalý ligista, takže dáva aj takéto skvelé góly. Má výbornú kopaciu techniku a nebol to jeho prvý exportný gól. A verím, že nie posledný,“ pre Sportnet vravel po zápase tréner FC Slovan Galanta Denis Tomaškovič.

Zápas popredných tímov tretej ligy Západ priniesol skvelý futbal. Galanta sa ujala vedenia po zásahu Viktora Radványiho, no ešte do prestávky Beluša skóre otočila po penalte Romana Holíčeka a zásahu Branislava Ďuriša.

„Zápas dvoch rozdielnych polčasov, čo bolo spôsobené vetrom a počasím. V prvom dominovali domáci a potom sa to otočilo. Beluša vyhrávala zaslúžene, ale v druhom dejstve sme si vypracovali viac šancí my a remíza je spravodlivá,“ dodal.

Inkasovaný gól zo samého záveru Púčeka mrzí, no uznal aj kvality galantského zakončovateľa. „Bol to naozaj krásny gól,“ uviedol a pokračoval:

„O titule je zrejme rozhodnuté, no pokúsime sa spraviť všetko preto, aby sme skončili na druhom mieste. Prioritou v klube je to, aby sme po reorganizácii súťaží zostali v tretej lige,“ uviedol Púček.

Posledný predzápasový tréning pred súbojom s Belušou však už absolvoval a napokon sa stal hrdinom zápasu.

„Bolo to už v nadstavenom čase, pani rozhodkyňa povedala, že posledná akcia. Bola to naša jediná šanca. Buď dám gól, alebo prehráme. Bolo to mierne po vetre, a domáci sú vysokí, ťažko sa proti nim presadzujú hlavičkári, takže som bol rozhodnutý, že vystrelím,“ opísal záver stretnutia Martin Mečiar.

To, že dal gól, sa dozvedel len z reakcie spoluhráčov. Cez múr totiž nevidel dobre na bránu, navyše sa lopta odrazila od brvna do zeme. "Asi sa do siete dostala od chrbta brankára, ale to som vážne nevidel. Nakúkal som, ale nevidel som dobre," hovoril s úsmevom bývalý ligista.

"Pre tieto emócie hráme futbal. Ak vyhráte 3:0 a súpera nepustíte do ničoho, je to fajn, ale takto vybojovaný bod chutí ešte viac," dodal.