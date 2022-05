Po odpískanej penalte zišli z ihriska. Ako v štvrtej cenovej, rozhorčovali sa domáci

Rozhodca Martin Švolík sa poradil s asistentkou Miroslavou Obertovou, udelil žltú kartu Pechovi za vzájomné sácanie v neprerušenej hre a Cruza vylúčil za hrubé nešportové správanie. V zápise uviedol: udretie súpera hlavou do hlavy nie zanedbateľnou silou mimo súboja o loptu.

Už v nadstavenom čase sa však stal incident v pokutovom území hostí medzi domácim Marekom Pechom a hosťujúcim Douglasom Cruzom. Domáci hráč spadol na zem. Stalo sa to v neprerušenej hre, hoci lopta už bola inde.

KALNÁ NAD HRONOM. Mohlo to byť prvé víťazstvo exligistu po ôsmich zápasoch. Omladený tím FC Nitra prekvapujúco vyhrával v závere stretnutia 26. kola III. ligy Západ na pôde KFC Kalná nad Hronom 2:1.

„Choďte dole, choďte do štvrtej ligy,“ kričali z tribúny domáci fanúšikovia.

(Inkriminovaný moment v šestnástke pri 48:40.)

FC Nitra je momentálne na 14. mieste tabuľky a po reorganizácii by sa do novej tretej ligy Západ nedostal. (Reálna je však aj možnosť, že Nitra napokon bude hrať najvyššiu súťaž, ak sa zrealizuje fúzia so Sereďou, o ktorej sa medzi fanúšikmi už istý čas hovorí, pozn.)