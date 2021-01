Šampionát v Bratislave? Šanca je veľká, tvrdí Nemeček. Už hovoril aj so Šatanom

Bratislava má veľkú šancu usporiadať základnú skupinu tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji. Oproti iným možnostiam, ktoré prichádzajú do úvahy, je vo výhode. Tvrdí to IGOR NEMEČEK, šéf organizačného výboru majstrovstiev sveta v roku 2019, ktoré sa konali v Bratislave a Košiciach. V minulosti pôsobil aj vo vedení Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), v ktorej má stále dobré kontakty. Všetky informácie o MS v hokeji 2021 na jednom mieste nájdete tu >>> Pre napätú politickú situáciu v krajine odobralo vedenie IIHF Bielorusku právo usporiadať majstrovstvá sveta. Jednou z trojice náhradných možností je, že sa časť turnaja uskutoční v Bratislave. Považujete to za reálne? Stále som v štruktúrach IIHF, som členom komisie podujatí aj šéfom Kontinentálneho pohára. Ako člena spomínanej komisie a šéfa organizačného výboru šampionátu v roku 2019 ma oslovili, aby som informoval, ako na tom Bratislava je. Jednoznačne som sa vyjadril, že by bolo technicky možné zorganizovať základnú skupinu u nás. Aréna spĺňa všetky štandardy, kabíny, prepojenie na tréningovú halu, hotel je prepojený na halu a cez cestu sú ďalšie. Všetko hradí IIHF, slovenská strana by len musela poskytnúť ľudí, ktorí by pomohli pri organizácii. Teraz má IIHF kontaktovať zväz (Slovenský zväz ľadového hokeja – pozn. red.) a ten sa má vyjadriť, či do toho pôjde. IIHF zvažuje ešte ďalšie dve možnosti – základnú skupinu v dánskom Herningu alebo to, že sa celý turnaj uskutoční v Rige, kde mala byť pôvodne len jedna skupina. Aké sú tieto ponuky? V Rige by sa musela postaviť za niekoľko miliónov provizórna hala. Z toho sú trochu obavy aj na základe skúseností z iných šampionátov, v provizórnych halách bývajú problémy s kvalitou ľadu. V Herningu boli majstrovstvá v roku 2018. Hala je tam oukej, nie je hokejová, je hádzanárska, ale dobre, dá sa to tam spraviť. Tréningová hala však bola vzdialená 20 minút od hlavnej haly a bol problém aj s ubytovaním, bolo to porozhadzované až 40 minút cesty od haly. Z tohto pohľadu aj pre IIHF najlepšie vychádza Bratislava. Nie je nič, čo by sa muselo prerábať, hala spĺňa všetky technické požiadavky. Mám informáciu, že aj primátor (Matúš Vallo – pozn. red.) dával včera na zväz pozitívne stanovisko, že má záujem podporiť tento model. Mesto je pripravené prenajať halu. Karty má teraz zväz.

Kedy sa rozhodne o náhradnom dejisku? IIHF má desať dní na prípravu podkladov a potom sa rozhodne. Hovorili ste o organizovaní šampionátu so šéfom hokejového zväzu Miroslavom Šatanom? S Mirom som sa o tom bavil niekoľkokrát, chcel odo mňa nejaké informácie. Povedal som mu, že to vidím ako absolútne reálnu možnosť. Toto nie sú klasické majstrovstvá, ktoré sme pripravovali rok a pol. Tu ide o to odohrať základnú skupinu v úspornom režime a to naozaj nie je veľký problém. Hala je, pripravia sa veci pre televízie, novinárov, prípadne testovanie, ale to nie je nejaký veľký problém. Zatiaľ sa to rieši bez divákov. Bez nich to bude smutné, ale IIHF vie, že to musí spraviť. Nemôžu si dovoliť druhý rok bez majstrovstiev sveta. Aký bol postoj Šatana k usporiadaniu časti turnaja v Bratislave? Posledný rozhovor sme mali v pondelok a hovoril, že sa ešte musí poradiť s kolegami. Viem, že telefonoval so zástupcami IIHF, lebo mali v pondelok rozhodnutie ohľadom Minska. V týchto dňoch majú mať ďalší telefonát o tom, čo majú pripraviť. A potom to bude IIHF vyhodnocovať.

Miroslav Šatan. (Autor: TASR)

Aké sú z vášho pohľadu šance Bratislavy? Veľké, myslím si, že veľké. Z tých troch možností má Bratislava viac plusov ako mínusov. Podľa informácií, ktoré mám od kolegov aj z exekutívy IIHF, veľa z nich je naklonených Bratislave. Majstrovstvá z roku 2019 v nich zanechali dobrý dojem a nateraz sú vlastne posledné, takže ich majú v živej pamäti. Nehovorím, že to Bratislava získa, ale má veľkú šancu. Turnaj sa plánuje bez účasti divákov, pričom predaj vstupeniek je pre organizátora hlavným zdrojom príjmov. V tejto situácii by to znamenalo čistú stratu. Pracuje sa s verziou, že náklady na organizáciu majstrovstiev uhradí IIHF? Áno, to je definitívne. Inak by ani nikoho nemohli osloviť, to by neprichádzalo do úvahy. A som presvedčený, že keď náš zväz dá finančnú ponuku, bude určite nižšia ako v prípade Dánska.