Išla si svoje tempo a suverénne vyhrala. Vôbec som to nečakala, vraví Chladoňová

"Štartovala som v polovici štartového poľa s číslom 44, takže som sa snažila dostať sa dopredu počas zavádzacieho kola. To sa mi podarilo.

Išlo sa mi ale dobre, a na to, že to boli moje druhé XCO preteky tento rok, som veľmi prekvapená a šťastná z výsledku. Vôbec som to nečakala," uviedla Chladoňová v tlačovej správe Slovenského zväzu cyklistiky.

Na podujatí štartovali aj ďalšie dve slovenské pretekárky. Dorota Vojtíšková obsadila 30. priečku a Ema Smatanová sa umiestnila na 56. pozícii.

V kategórii juniorov malo Slovensko dvojnásobného zastúpenie - Na 42. priečke skončil Lukáš Vranák a Tadeáš Cesnek obsadil 120. miesto.