Everest 1984: Slováci vyliezli na strechu sveta. Za úspech draho zaplatili

Posledný súhlas však museli dať holandskí horolezci, ktorí mali na októbrový termín už udelené povolenie z Nepálu. Privolili, ale mali podmienku.

Vedeli, že Slováci patria k špičke vo výškovom lezení a tak ich požiadali, aby zaistili prvú časť výstupu – prechod cez ľadopád Khumbu, čo nebola jednoduchá úloha.

„Bola to moja vstupenka do výpravy. Ivan Fiala vedel, že to nebude nikto chcieť robiť, bola to úloha pre mňa. Ale keď sme prišli do základného tábora, cesta cez ľadopád bola hotová a ja som sa stal riadnym členom výpravy,“ spomína bývalý šéf Jamesu a člen expedície Marián Šajnoha.

Liezli prvovýstup, hoci to nevedeli

Slovenskí horolezci mali vtedy vysoké ambície. Liezli náročné cesty a prvovýstupy. Iné to nebolo ani na Evereste.