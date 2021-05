Hokejové kluby uvažujú o vlastnej lige, Slovan a Michalovce sú mimo

"Neviem sa momentálne k tomu vyjadriť a ani nemám záujem," povedal šéf HC'05 Banská Bystrica Juraj Kovaľ. "Nereagujem na to. Mrzí ma to," bola stručná odpoveď riaditeľa novozámockého klubu Imreho Valáška.

Slovan Bratislava poskytol pre tyzden.sk nasledujúce stanovisko: "Majitelia HC Slovan vnímali kuloárne chýry o vytvorení nezávislej súkromnej hokejovej ligy, ale neboli priamo zúčastnení žiadnych rokovaní o vytvorení takéhoto subjektu.

Až keď nás SZĽH pozval na rokovanie hokejových klubov extraligy a výkonného výboru SZĽH, boli sme prvýkrát konfrontovaní s myšlienkou vytvorenia Profesionálnej hokejovej ligy (PHL).

Až následne nás oslovili predstavitelia občianskeho združenia PHL (po skončení aktuálneho ročníka Tipos extraligy) na stretnutie a predstavenie dôvodov vzniku PHL.

HC Slovan k týmto pohľadom jednoznačne zaujal stanovisko, že v žiadnom prípade sa k takýmto názorom nikdy nepridá. HC Slovan je rozhodnutý podporiť silný SZĽH, aj keď ostatné kluby vytvoria od SZĽH nezávislú PHL."

SZĽH tento krok vníma ako nekorektný a nezodpovedný. "Bez akejkoľvek diskusie klub oznámili plány na založenie vlastnej ligy, ktorá sa bude riadiť vlastnými pravidlami novozaloženého občianskeho združenia PHL.

Nemôžeme však akceptovať formu, ktorú predstavitelia tejto iniciatívy zvolili. Nápadne to pripomína situáciu spred roka, keď akcionári spoločnosti PRO-HOKEJ, a.s. ju poslali do likvidácie, založili novú spoločnosť APHK, a.s. a dnes už existuje ďalšie občianske združenie - PHL.

Takéto konanie považujeme za nezodpovedné a hazardujúce s dôverou našich dlhoročných partnerov a najmä fanúšikov hokeja," znie časť stanoviska SZĽH na webe sport.sk.

Naďalej rokujú, tvrdí šéfka asociácie

Riaditeľka Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) Aneta Büdi pre Sportnet uviedla, že rokovania so SZĽH stále prebiehajú.