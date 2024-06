Slováci idú na MS v hokejbale s najvyššími ambíciami, v tíme žien nechýba Lopušanová

BRATISLAVA. Trénerovi slovenských hokejbalistov Milanovi Rampáčkovi narobili vrásky pred odchodom na MS zranenia viacerých hráčov. No napriek tomu pôjdu Slováci na šampionát do Švajčiarska (od 21. do 29. júna) opäť v úlohe ašpirantov na titul. V kádri žien je opäť aj Nela Lopušanová, šestnásťročná útočníčka by mala patriť medzi ťahúňky výberu trénera Mariána Hambálka. Na uplynulých MS, ktoré sa konali v kanadskom Montreale, vypadli slovenskí reprezentanti vo štvrťfinále s Gréckom. Po prvý raz v histórii šampionátov tak nezískali cenný kov.

Od roku 1996, keď sa v Bratislave konal prvý turnaj, zbierali medaily pravidelne. Každé dva roky (MS sa konajú v tomto rozmedzí - pozn.) potvrdzovali úlohu favorita a až do roku 2022 získali 5 titulov, 2 striebra a 6-krát boli bronzoví. "Sú to skvelé výsledky a môžeme byť na ne hrdí, ale nechcem na chlapcov a ani na seba vyvíjať tlak a dávať si nejaké ciele. Je to zbytočnosť, nakoľko každý jeden vie o svojej sile, a vie, ako pomôcť tímu. Sú to inteligentní hráči a aj ľudia a musíme byť pripravení na ťažké situácie, reagovať správne a vyhodnocovať ich tak, aby sme boli úspešní," povedal kouč SR Rampáček pre TASR. VIDEO: Tréneri reprezentácie žien aj mužov pred MS vo Švajčiarsku

Ten vlani po nástupe do funkcie obmenil káder, pribudli do neho noví hráči. Oproti predošlému šampionátu je aj mladší, vekový priemer klesol na 28,6 roka. Na MS v roku 2022 mali Slováci vekový priemer 30,16 roka. "Je potrebné, aby si táto nová generácia vybudovala svoju históriu a nepozerali sme sa dozadu. To čo bolo, to bolo krásne, ale k ničomu nám to nepomôže a ja pevne verím, že títo chlapci si ju postupne vybudujú a budú na seba právom hrdí," dodal Rampáček.

Kormidelník SR sa však musí zaobísť bez Mareka Gajdoša, keďže na šampionát ho nepustí zdravotný problém. Druhý najlepší hokejbalista za uplynulý rok bol v tíme počas celej prípravy, no druhý štart na MS si nepripíše. Chýbať bude aj skúsený Lukáš Maděra, ktorý sa zranil v závere prípravy. "Sú to pre nás veľké straty, ale aj tak máme silný tím. Je na nás, ako sa s ich absenciou vysporiadame, ale verím, že si opäť napravíme chuť po nezdare v Kanade. Chceme ísť zápas od zápasu a nemyslieť na nič iné, ako na najbližšieho súpera. Partia je výborná, pracujeme na nej od septembra a aj to bude dôležité. Tešíme sa na prvé buly a ja verím, že zo Švajčiarska sa budeme vracať v rovnakej nálade, ako v roku 2015, keď sme získali titul," povedal útočník Jaroslav Martinusík, ktorého čaká šiesty šampionát. VIDEO: Jaroslav Martinusík pred MS vo Švajčiarsku

Ženy budú v mestách Visp a Raron obhajovať bronz. V Kanade zdolali v súboji o 3. miesto výber USA a s tými istými súperkami otvoria boje na šampionáte. V ženskom turnaji bude dôležité umiestnenie po šiestich odohraných zápasoch, keďže prvé štyri tímy si zabezpečia postup do semifinále. Kľúčové bude vyhnúť sa v ňom Kanaďankám. Zámorské hráčky sú v úlohe topfavorita turnaja. Z ôsmich šampionátov majú šesť titulov, raz neuspeli vo finále - bolo to v roku 2011 práve proti Slovenkám, a raz boli bronzové.

"Súperov si nevyberieme, ideme do každého najbližšieho zápasu s cieľom zvíťaziť. S Kanaďankami sme prehrali pred dvoma rokmi v semifinále 2:3 a vlani vo finále na MS do 21 rokov 0:1. Nastal čas to zlomiť," vyhlásil pre TASR tréner Hambálek. V mužskej kategórii sa bude hrať v klasickom formáte. Prvé štyri tímy z každej skupiny čaká štvrťfinále, víťaz "áčka" narazí na štvrtý tím "béčka", mužstvá na druhom mieste sa stretnú s tretími. Slovákov čaká v B-skupine postupne Haiti, Grécko, Kanada a Veľká Británia. V A-skupine je Taliansko, USA, Česko, Fínsko a domáce Švajčiarsko.

Nominácia SR mužov Brankári: Ondrej Dékány (HBK HOKEJMARKET Skalica), Peter Buliš (HBK PROTEF Považská Bystrica), Tomáš Dubnický (Leaders Ružinov) Obrancovia: Jozef Minárik (LG Zľavomat Bratislava), Radovan Zelenka, Michal Salajka, Milan Sobol (všetci HBK HOKEJMARKET Skalica), Ivan Gajdoš (HBK Nitrianski Rytieri Nitra), Nikodém Šulík (HK IMS-East Popradskí Piráti), Ján Revaj (HBK Nitrianski Rytieri), Michal Tomečko (HBK PROTEF Považská Bystrica), Matúš Cifranič (HBK PROTEF Považská Bystrica/HMHK bauska. Vranov nad Topľou) Útočníci: Jaroslav Martinusík, Lukáš Olejník, Marek Pobuda (všetci HBK HOKEJMARKET Skalica), Matúš Korbáš, Ivan Hryzák, Andrej Straka, Lukáš Piják (všetci HBK PROTEF Považská Bystrica), Jakub Takáč (LG Zľavomat Bratislava), Tomáš Štefanka (HBK Nitrianski Rytieri Nitra), Libor Teplický, Boris Oravec (HK IMS-East Popradskí Piráti), Ján Šatka, Milan Vozár (obaja ŠK 98 Pruské/HK IMS-East Popradskí Piráti)

Nominácia SR žien Brankárky: Soňa Kubaniová (HBK Levíčatá Humenné), Carmen Dráfiová (HBK Nitrianski Rytieri Nitra), Andrea Pastorková Rišová (ŠK 98 Pruské) Obrankyne: Lucia Záborská (HMHK Vranov nad Topľou), Alexandra Turcsányiová (Popradskí Piráti), Sofia Hambálková (Hancop Juniors), Nina Štrbáková (HBK Medokýš Martin), Lucia Martincová, Nina Ševčíková (obe HBC DT Považská Bystrica), Alexandra Gáborčíková (HBC Košice), Júlia Čillíková (HBK ROCONABA Zohor), Paula Mandelíková (MHK Martin) Útočníčky: Anna Džurňáková, Michaela Vršková, Laura Hambálková, Kristína Taricsová (všetky Hancop Juniors), Alexandra Čorňáková, Annamária Suráková, Patrícia Mária Dzurinová (všetky HMHK Vranov nad Topľou), Nela Lopušanová (HBK Medokýš Martin), Laura Lacková, Aleksandra Lidskaia (Hokejbal Prešov), Sarah Nilabovičová (ŠK 98 Pruské), Sofia Podoláková (HBC DT Považská Bystrica), Alexandra Mateičková (HBC Iepurii Devínska Nová Ves)

Program mužskej reprezenzácie 21. júna 11:15 Slovensko - Haiti 22. júna 18:15 Grécko - Slovensko 24. júna 20:15 Slovensko - Kanada 25. júna 12:45 Veľká Británia - Slovensko