Liptáci dvojgólové vedenie proti favoritovi neudržali, mrzieť ich to však nemusí

Tipos extraliga - predkolo play-off

HKM Zvolen - Liptovský Mikuláš 2:3 pp (0:0, 0:2, 2:0 - 0:1) Góly: 49. Rauhauser (Kašlík, Šiška), 57. Fortin (Zuzin, Gachulinec) – 23. Hraško (Kriška), 30. A. Nauš (Egle), 63. Quince (Egle, Ullman) Rozhodcovia: Crman, Snášel ml. – Orolin, Gegáň, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0 Diváci: 1618 Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, Gachulinec, Rauhauser, Hain, Sládok - Lukosevicius, M. Hults, Hecl – R. Bondra, Fortin, Zuzin – Marcinek, Šiška, Kašlík – Kolenič, Gabor, Csányi Liptovský Mikuláš: Krasikov – Mezovský, Thompson, Ullman, Lalík, F. Fekiač, Hraško – Réway, Quince, Avtsin – Berry, Egle, A. Nauš – Žilka, Kriška, Sukeľ – Nespala, Vankúš, T. Nauš /stav série: 0:1/

ZVOLEN. Hokejisti Zvolena v prvom zápase predkola play off Tipos extraligy zaváhali v súboji s Liptovským Mikulášom na domácom ľade. ONLINE: HKM Zvolen - Liptovský Mikuláš (predkolo play-off, Tipos extraliga) Duel prehrali 2:3 po predĺžení a v sérii hranej na tri víťazstvá prehrávajú 0:1. Hostia pod Pustým hradom viedli 2:0 po góloch v druhej tretine. Zvolenčania v tretej časti síce vyrovnali, no na začiatku predĺženia pykali za prehrešok šiestich hráčov na ľade a inkasovali gól v oslabení.

Sládok: Musíme si vyčistiť hlavy „Mrzia ma chyby hlavne v druhej tretine, pykali sme za ne. Potom sme to v tretej tretine iba doťahovali. Chyba pri striedaní nás stála v predĺžení víťazstvo. Musíme sa vyvarovať chýb, ak chceme zvládnuť druhý zápas doma,“ hodnotil hlavnú príčinu prehry tréner Zvolena Jamie Russell. Sklamanie neskrýval ani kapitán Zvolena Jozef Sládok: „Prehra nás mrzí. Prvá tretina bola z našej strany výborná, ale druhá hrozná. Naopak tretia bola dobrá, no v predĺžení sme si to pokazili zbytočným vylúčením a súper nás za to trestal gólom. Boli tam aj dobré veci a od nich sa musíme odraziť. Liptáci nás nezaskočili, robili to čo vedia. Prehusťovali priestor pred ich bránkou, výborne blokovali strely, hrali obetavo. Tam sme mali problém sa presadiť, to bola hlavná príčina, že sme sa ťažko presadzovali. Mali sme tlak v tretej tretine, bohužiaľ na strely sa nehrá, padli nám len dva góly, ďalšie šance sme nevyužili.“ Zvolenčania sa chcú z prvej prehry v sérii predovšetkým poučiť. „Nesmieme mať slabé momenty. Treba nájsť recept ako prekonať prehustený priestor pred ich bránkou. Musíme si vyčistiť hlavy a hrať hlavne celý zápas, nie iba dve tretiny,“ dodal obranca Sládok.

Je to malý krôčik, hovorí tréner Faith Liptáci dokázali vyhrať vo Zvolene vôbec prvýkrát v sezóne. Postaral sa o to otváracím gólom obranca Peter Hraško, ktorý dlhé roky pôsobil práve v tíme pod Pustým hradom. Z výhry mal radosť: „Super sme bránili, podržal nás brankár, hrali sme obetavo a prinieslo to ovocie. To, že som dal gól práve Zvolenu, už neriešim. Je to uzavretá kapela. Hrám za Liptovský Mikuláš a teším sa z každého gólu, ktorý dám za tento tím. Škoda tej tretej tretiny, domácim tam spadli dva góly, mali šance, dotlačili to, ale celý zápas sme oddreli a šťastie bolo na našej strane. Išli sme do predĺženia s tým, že to chceme zlomiť za tých bojovných 60 minút. Pomohla nám presilovka, ktorú sme konečne využili. Je to veľké víťazstvo pre nás, tešíme sa z neho, no musíme vyhrať ešte dva zápasy. Nás táto výhra posadila na koňa, ale v utorok musíme byť nohami na zemi a hrať obetavo.“

Prehnané emócie po prvej výhre v sérii chladí aj tréner L. Mikuláša Juraj Faith: „Sme radi, že máme prvý bodík, no je to malý krôčik. Bol to ťažký zápas. My sme prvých 40 minút hrali podľa našich predstáv. Čakal som, že v tretej tretine nás Zvolen zatlačí, keďže má kvalitu, nepodarilo sa nám to ustáť. Náš plán nám v tretej tretine nevyšiel, napokon sme v nej mali aj šťastie, keď tam po dvoch góloch mali domáci ešte i samostatný nájazd. Stále sme verili, že môžeme vyhrať. Dostali sme na začiatku predĺženia presilovku a vyšla nám v pravý čas. Tešíme sa iba chvíľku, už sa sústredíme na druhý zápas.“