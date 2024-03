ONLINE: HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipos extraliga LIVE (predkolo play-off, 1. zápas)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní prvého zápasu kvalifikácie o postup do Play off Tipos extraligy HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen po dlhých rokoch nepostúpil priamo do vyraďovacích bojov a musí si túto účasť vôbec prvý krát v histórii vybojovať v predkole resp. v kvalifikácii o postup do play off. Zvolen v poslednom kole finišoval za tri body, keď vyhral v Nových Zámkoch tesne 4:5, ale na prvú šestku to proste nestačilo. Do baráže o play off nastúpia proti Liptákom, s ktorými majú počas sezóny bilanciu 3:3. Čo je však zaujímavé, vždy vyhral domáci tím a teda Zvolen bude mať v prvých dvoch stretnutiach výhodu domáceho prostredia, čo môže byť kľúčové. Nepredbiehajme ale, nakoľko sa hovorí, že play off je nová súťaž. Zvolen však je favoritom série a je iba na hráčoch, či tieto papierové predpoklady naplnia aj na ľade.



Liptovský Mikuláš sa vracia do vyraďovacej časti po 15 rokoch!. Liptáci už dlhšiu dobu vedeli, že skončia na desiatom mieste a mohli sa tak v kľude koncentrovať na kvalifikáciu. Jediné, čo Liptáci nepoznali, bolo meno ich súpera. Na to sa muselo počkať do piatku. Po piatku im bol do cesty poslaný Zvolen, ktorý síce doma tri krát porazili, ale z toho dva krát až po riadnom hracom čase. Každopádne séria začína od 0:0, všetko je otvorené a dobre vieme, že v kvalifikácii o postup do play off sa zvyknú rodiť prekvapenia. Rozpamätajme sa na minuloročné "predkolo", ako rýchlo skončil taký siedmy Poprad s desiatou Nitrou. Skončilo to 0:3 na zápasy. Liptáci teda určite nie sú bez šancí, dôležité bude ako zvládnu dnešný prvý duel série.



Vzájomné zápasy sezóny:

28.1.2024 Zvolen – L. Mikuláš 5:4gws (3:0,0:4,1:0,0:0)

3.1.2024 L. Mikuláš – Zvolen 4:3gws (0:1,2:2,1:0,0:0)

26.12.2023 Zvolen – L. Mikuláš 2:1 (1:0,0:0,1:1)

1.12.2023 L. Mikuláš – Zvolen 5:3 (1:1,2:2,2:0)

22.10.2023 Zvolen – L. Mikuláš 7:1 (1:0,5:1,1:0)

15.09.2023 L. Mikuláš – Zvolen 4:3x (1:1,2:0,0:2,1:0)