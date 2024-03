Potvrdzuje svoju dominanciu. Žilina zvládla aj druhý domáci duel a kráča za titulom

Ernest Bokroš, hlavný tréner Vlci Žilina: "Najdôležitejšie je, že sme získali druhý bod v sérii. Osobne si toto víťazstvo cením viac ako to včerajšie. V prvom stretnutí sme dali rýchly gól my, tentokrát sa o to postarala Dubnica, čo im veľmi pomohlo. Trpezlivou hrou sme dokázali súpera vyrovnať a potom obrovským tlakom v závere sa nám podarilo navýšiť skóre o dva góly. V play-off sa počítajú hlavne víťazstvá, ale mňa teší aj predvedený výkon."

Roman Chatrnúch, hlavný tréner TSS GROUP Dubnica: "Trochu sme pomenili taktické úlohy hráčov. Určite sme boli víťazstvu bližšie ako včera. Hrali sme disciplinovane a rozumne. Žiaľ, súper hral na štyri formácie, my ku koncu len na tri. Práve šírkou kádra to Žilina v poslednej tretine dokázala zlomiť na svoju stranu. Dnes ani včera sa nám vyhrať nepodarilo, ale dúfame, že to príde doma."