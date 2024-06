Po príchode ju potešili rezne so šalátom. Domáca kuchyňa Lopušanovej v zámorí chýbala

BRATISLAVA. Na Slovensko priletela na začiatku júna. Šestnásťročná hokejista Nela Lopušanová opäť narazila na záujem verejnosti.

Všade, kde sa objavila, rozdávala autogramy a úsmevy. Neodmietla ani jednu prosbu o fotografiu.

Poslednú sezónu strávila na americkej škole Bishop Kearney.

„V USA som si to užívala. Zo začiatku som mala nejaké rozhovory, ale potom to utíchlo. Pomohlo mi to, pretože som sa mohla viac sústrediť na seba, školu a na hokej,“ priznala sa pre Sportnet.