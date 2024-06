Chára o výhre v siedmom finále: Jeden z najkrajších momentov v živote športovca

Ten si ako kapitán Bostonu Bruins zahral vo dvoch takýchto finále. V roku 2011 pozdvihol Stanley Cup po výhre nad Vancouverom a v roku 2019 prehral so St. Louis.

"Kto strelí prvý gól, to je podľa mňa jeden z najdôležitejších faktorov. Mám pocit, že tím, ktorému sa to podarí, následne zväčša diktuje tempo hry," dodal.

Pochopiteľne spomína viac na momenty spred 13 rokov. 15. júna 2011 sa stal druhým európskym kapitánom v histórii, ktorý svoje mužstvo doviedol na najvyšší hokejový vrchol.

"Je to jeden z najkrajších momentov, aký môžete prežiť ako športovec a spoluhráč. Je to hlavný cieľ celého tímu. A nie je veľa takých krásnych pocitov ako to privilégium zodvihnúť pohár ako prvý a potom ho odovzdať ostatným," zaspomínal si.

Štyridsaťsedemročného Trenčana oslovili do ankety ako jedného z najvýraznejších lídrov a obrancov svojej generácie. Drží historický rekord v počte zápasov odohraných obrancom v NHL v základnej časti (1680), pričom ďalších 200 ich odohral v play-off. Kapitánom Bostonu bol 14 rokov.