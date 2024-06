Fanúšikovia Floridy predávali lístky, čakajú pohromu. O šampiónovi NHL rozhodne jediný duel

V priamom súboji o Stanley Cup si to rozdajú Florida Panthers a Edmonton Oilers. Hrať sa bude v Amerant Bank Arene v meste Sunrise, kde by v čase začatia zápasu (o 2.00 SELČ) malo byť na pláž pozývajúcich 27 stupňov Celzia.

SUNRISE. Stane sa to po prvýkrát od roku 2019. Siedmy zápas finále. Najnapínavejší vrchol sezóny, aký v NHL môže nastať.

Niektorí držitelia permanentiek predávajú tie svoje. Buď s vidinou zárobku, keďže si za to pýtajú tisíce dolárov, alebo z hokejovejšieho dôvodu.

“Všetci sme ľudia, takže si všetci uvedomujeme, čo sme doposiaľ dosiahli, avšak všetko to dospelo k jedinému zápasu. Musíme sa sústrediť na to, aby sme vyhrali jeden hokejový duel a hrať najlepšie, ako sa dá. O ostatných veciach sa môžeme porozprávať potom,” uviedol útočník Leon Draisaitl.

V tomto duchu k tomuto stretnutiu pristupujú hokejisti Edmontonu. Nechcú sa nechať strhnúť predpoveďami ani sériou víťazstiev, lebo sa im to môže vypomstiť.

V sérii zatiaľ prispel len tromi asistenciami, no napriek tomu ide o nebezpečného forvarda, jedného z najlepších na svete. Panthers ho nespúšťajú z očí, rovnako ako Connora McDavida, na ktorého však najmä vo štvrtom a piatom dueli nestačili.

Hrá vo svojom prvom finále a pred posledným zápasom je naňho veľký tlak. Na jednej strane je považovaný za najlepšieho hokejistu súčasnosti, na tej druhej vedie svoje mužstvo do tohto boja ako kapitán.

“Nie je to hocijaký zápas a všetci to chápeme. Ale v hlave sa musíte nastaviť, že si proste idete zahrať hokej. Musíte sa držať svojej rutiny. Naše mužstvo už dokázalo, že dokáže zabrať práve v takýchto dôležitých zápasoch, a to isté očakávam aj zajtra,” prezradil svoj recept.

Jeho spoluhráčov psychicky nabudilo, že hoci v poslednom zápase McDavid nebodoval, Oilers vyhrali 5:1. Strieľať góly dokáže každá ich formácia a v momentálnej situácii to robia s omnoho väčšou ľahkosťou než súperi.

Platí to aj o Coreym Perrym. Veterán už nie je tou superhviezdou, čo býval, ale napriek tomu dokáže pomôcť bodmi. Skóroval v enormne dôležitom piatom dueli na ľade Panthers.

Hoci hrá v piatom finále, siedmy zápas ešte nezažil. Priznal, že ním lomcujú pocity.

“Sú to emócie. Teraz musíme robiť všetky tie malé veci a podarí sa niečo veľkolepé. Som nervózny, ale práve to je na tom vzrušujúce,” povedal podľa oficiálneho klubového webu.

Oilers majú pred sebou ešte jednu misiu - môžu sa stať prvým kanadským víťazom Stanleyho pohára od roku 1993, keď trofej získali Montreal Canadiens.