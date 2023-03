Zdeno Chára pobeží premiérový maratón, vybral si najslávnejší

BOSTON. Bývalý hokejový obranca Zdeno Chára má pred sebou ďalšiu výzvu. Oznámil to na sociálnej sieti. "Mám pre vás vzrušujúcu novinku. Pobežím prvý raz v živote maratón a v premiére to nemôže to byť nič lepšie ako Bostonský maratón 17. apríla," napísal.

V septembri minulého roka 46-ročný Chára podpísal symbolický jednodňový kontrakt s Boston Bruins a oficiálne ukončil kariéru.

Mal za sebou 25 sezón profesionálneho hokeja, 1680 zápasov v základnej časti NHL, 200 v play off Stanleyho pohára a ďalšie zápasy v drese slovenskej reprezentácie, s ktorou získal dve striebra na majstrovstvách sveta (2000 a 2012).