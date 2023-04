Nemec explodoval, keď to tím potreboval. Hala vďaka nemu takmer spadla

V Utice objavili čaro dvojky draftu. Mladý obranca je mužom okamihu. V play-off exceluje, svoje mužstvo poslal do ďalšieho kola a nebyť jeho, aréna by sa zrejme neotriasala v základoch.

Dnes zamierime aj do Rakúska. Titul v ICEHL získal Martin Štajnoch.

Šimon Nemec

Pamätáte si ešte na posledné play-off Tipos extraligy? Šimon Nemec, vtedy ešte nedraftovaný mladík, strelil v 19 dueloch päť gólov a nazbieral celkom 17 bodov. V čerstvých osemnástich rokoch vytvoril rekordy súťaže.

Ukázal, že keď ide do tuhého, je ešte lepší. A tento rok dokazuje, že to zďaleka nebola jednorazová záležitosť.

Utica Comets hrali v prvej sérii play-off AHL hranej na dva víťazné zápasy proti Lavalu Rockets. Potom, čo prvý duel zvládli výsledkom 4:0, sa predstavili na domácom ľade.

Dlho to vyzeralo, že sa séria vráti do Lavalu, kde sa odohrá rozhodujúci duel. Rockets držali vedenie 1:0 od 28. minúty až do času 59:58.