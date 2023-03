Halák má nový historický rekord NHL. Prekonal Fuhra či Vokouna

Slovenskí hokejisti sa predviedli najmä na zámorských ľadoch. Po ťažšom období sa do starých koľají vrátila produktivita Serváca Petrovského a Róbert Bačo sa ukázal dvomi peknými asistenciami.

Obaja sa dostali do výberu zaujímavých slovenských hokejistov uplynulého týždňa na zahraničných ľadoch. Jeden zaujal zákrokom roka, ďalší čistým kontom, ktoré ho posunulo v historických tabuľkách. Halákovi sa podarilo vytvoriť nový rekord NHL.

Bol to zákrok roka. Tomu, čo predviedol Adam Gajan na konci stretnutia medzi Chippewa Steel a Minnesotou Wilderness nemohol uveriť komentátor ani strieľajúci útočník.

V Česku sa play off začalo výborne pre víťaza základnej časti Dynamo Pardubice. Ich najvyťažovanejším hráčom je Peter Čerešňák, ktorý rozhodol druhý zápas série proti Olomoucu tesne pred záverečnou sirénou.

Gajan však do dráhy strely dokázal akoby zázrakom vložiť betón a puk nepustiť do siete. Odohralo sa to štyri sekundy pred záverečnou sirénou.

Protivník si kľakol a krútil hlavou. Komentátor kričal: „Ó môj Bože! Robíš si zo mňa srandu?! Adam Gajan predviedol zarovno s klaksónom neuveriteľný zákrok!“

VIDEO: Fantastický zákrok Adama Gajana v zápase NAHL

/zdroj: Chippewa Steel Hockey/ twitter/