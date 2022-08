Vyžrebovali nový ročník SHL. Začne sa finálovým derby

Mužstvá umiestnené po základnej časti na 7. až 10. mieste odohrajú kvalifikáciu o play off na tri víťazné zápasy. Pre jedenásty tím po základnej časti sezóna končí, posledné mužstvo vypadáva priamo do 2. hokejovej ligy v zmysle zmeny schválenej Výkonným výborom SZĽH z 28. júla.

Play off TIPOS SHL odštartuje 14. marca. Víťaz sezóny 2022/2023, ktorý priamo postúpi do najvyššej súťaže, bude známy najneskôr 26. apríla. Všetky série play off sa už tradične hrajú na 4 víťazné duely. Zmenou oproti minulej sezóne bude opätovný návrat k pevne stanoveným termínom.

Kluby musia aj naďalej nasadzovať do zápasov sedem hráčov do 23 rokov, z toho dvaja musia byť do 20 rokov. Rovnako sa nemenilo ani obmedzenie pre štart zahraničných hokejistov, za jedno mužstvo môžu nastúpiť do zápasu maximálne štyria, zároveň nie je povolený štart zahraničného brankára.