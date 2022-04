Kapitán Žiliny: Nechceli sme byť druhý rok po sebe za úplných blbcov

Finále malo nečakaný priebeh. Žilina bola obrovským favoritom, no Martinu vyšiel úvod a vy ste sa dostali pod veľký tlak.

Martinu patrí uznanie za skvelú sériu. Hrali výborne. My sme nezačali dobre, keď sme prehrali dva domáce zápasy. Už nám nikto neveril, začali nás odpisovať. Padli potom v kabíne trochu tvrdšie slová. Mali sme už nôž na krku.

Prehrávali sme aj v treťom zápase, ale aj s dávkou šťastia sa nám to podarilo zvládnuť. Bol to kľúčový moment finále. Ak by sme prehrávali 0:3 na zápasy, bolo by to z psychickej stránky pre nás nesmierne náročné. Našťastie sme to potom dokopali a uspeli. Bola to odmena za prácu počas celej sezóny.