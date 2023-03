Mladík Minnesoty siahal na Gáboríkov rekord, český nováčik zažil debut snov

NEW YORK. New Jersey Devils prehrali na ľade New Yorku Islanders vysoko 1:5. O jediný gól "diablov" sa postaral Haula. Slovenský forvard Tomáš Tatar nebodoval. Na ľade strávil 17 minút a 5 sekúnd, pripísal si mínusku, strelu na bránu a bodyček. Kanadské bodovanie Slovákov v NHL Tatarovi v tretej tretine za stavu 1:2 neuznali gól, keďže podľa verdiktu rozhodcov poslal puk do bránky úmyselne nohou. "Povedali mi, že to bolo kopnuté. Neverím, že bolo. Tomáš povedal, že puk ani nevidel a akurát brzdil. Nemôžem nič robiť.

Nemá zmysel sa na to sťažovať. Myslím si však, že ak sa pozriete na niektoré z gólov, ktoré tento rok uznali, tak tento do tejto kategórie zapadá," povedal tréner New Jersey Lindy Ruff. Slovenský útočník strávil na ľade 17:05 min s jednou strelou na bránku a jednou mínuskou.

Do štvrtého stretnutia po sebe naskočil Miloš Kelemen. Arizona prehrala s Edmontonom 4:5. Kelemen odohral iba niečo viac ako štyri minúty, zaznamenal mínusový bod a jednu strelu na bránku. Domáci zmazali v tretej tretine dvojgólové manko, ale o triumfe "olejárov" rozhodol v 53. minúte v presilovke Ryan Nugent-Hopkins. Jeho spoluhráč Connor McDavid po prvý raz v kariére dosiahol míľnik 140 bodov. V tejto sezóne má kanadský útočník na konte 60 gólov a 80 asistencií, potreboval na to 74 zápasov. Tešil sa aj ďalší hráč "olejárov" Leon Draisaitl, ktorý zaznamenal 300. gól v profilige.

Connor McDavid v zápase proti Arizone. (Autor: TASR/AP)

Minnesota Wild porazili Seattle Kraken 5:1 a veľkú zásluhu na tom mal Matt Boldy. Útočník "divochov" si pripísal tretí hetrik v kariére vo veku 21 rokov a 356 dní. Iba Marián Gáborík bol v tejto štatistike vo veku 21 rokov a menej v Minnesote lepší, zaznamenal až päť hetrikov. Connor McDavid sa stal prvým hráčom od ročníka 1995/96 so 140 bodmi v sezóne a iba desiatym v histórii súťaže. Stačilo mu na to 74 duelov. Čech Lukáš Rousek zažiaril v debute v NHL. Jeho Buffalo Sabres prehrali proti Montrealu 3:4 po samostatných nájazdoch, pričom nováčik strelil gól a zaznamenal asistenciu. Dnešné výsledky zaistili istý postup do play off New Yorku Rangers a Torontu Maple Leafs.

NHL - základná časť - 28. marec: Buffalo - Montreal 3:4 sn (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0, 0:1) Góly: 4. Rousek (Jost, Power), 26. Peterka (Tuch, Mittelstadt), 29. Stillman (V. Olofsson, Rousek) – 2. Harris (Drouin, Matheson), 25. Belzile (Savard), 49. Gallagher (Evans, Ylönen), rozh. náj. Pezzetta Brankári: Comrie 38/41 - Allen 30/33



Ottawa - Florida 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Góly: 10. B. Tkachuk (Chabot), 19. Brännström, 40. DeBrincat (Batherson, B. Tkachuk), 58. Stützle (Hamonic, Giroux), 59. Pinto – 26. Forsling (Reinhart, E. Staal), 50. Forsling (Ekblad, Luostarinen) Brankári: Sogaard 32/34 - Bobrovskij 22/26



NY Islanders - New Jersey 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) Góly: 8. Engvall (Palmieri, Mayfield), 35. Palmieri (Nelson), 56. Palmieri, 59. Horvat (Cizikas, Lee), 60. Parise (Pageau) – 27. Haula Brankári: Sorokin 30/31 - Vaněček 31/34 /Tomáš Tatar (New Jersey) odohral 17 minút a 5 sekúnd, pripísal si mínusku, strelu na bránu a bodyček/



Minnesota - Seattle 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) Góly: 16. Middleton (Spurgeon, M. Johansson), 26. Boldy (M. Johansson, Spurgeon), 35. Boldy (J. Eriksson Ek), 41. Boldy (J. Eriksson Ek), 51. Hartman (Zuccarello, Merrill) – 51. Schwartz (Geekie, Dunn) Brankári: Fleury 35/36 - Grubauer 9/13, Jones 6/7



Anaheim - Colorado 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) Góly: 13. Grant (Silfverberg) – 16. Byram, 20. MacKinnon (Rantanen, Makar), 23. Johnson (Malgin, Nieto), 24. Ničuškin (MacKinnon, Makar), 45. Girard (Rodrigues, Byram). Brankári: Gibson - Johansson, strely na bránku: 30:44.



Arizona - Edmonton 4:5 (2:3, 0:1, 2:1) Góly: 4. Maccelli (McBain, Crouse), 13. Hayton (Crouse, Schmaltz), 44. Maccelli (Crouse, McBain), 45. Hayton (Keller, Schmaltz) – 5. Hyman (McDavid, Nugent-Hopkins), 14. Bouchard (Foegele, Bjugstad), 19. Nurse (Yamamoto), 35. Draisaitl, 53. Nugent-Hopkins (Bouchard, Draisaitl). Brankári: Vejmelka - Campbell, strely na bránku: 33:29.



