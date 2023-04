Neuveriteľných sto bodov, Karlsson to dokázal ako najstarší obranca. Feherváry bodoval

Fehérváry sa aktívne zapojil do útoku tímu a našiel puk za bránou súpera. Odtiaľ ho šikovne poslal pred bránu, kde sa ho chopil opustený Smith, ktorý so zakončením nemal problém. Slovák bodoval šestnásty krát v sezóne.

"V poslednom čase to nebolo jednoduché, ale našiel som spôsob, ako to dokončiť a som z toho šťastný."

Karlsson to vo veku 32 rokov dokázal ako vôbec najstarší obranca v histórii NHL. Švéd sa stal len šiestym obrancom, ktorý na tento míľnik dosiahol. Naposledy to dokázal Brian Leetch v sezóne 1991/92.

"Nerád o tom veľa premýšľam. Berie to sústredenosť od toho, aby ste hrali správnym spôsobom," hovoril Giroux. "Ale je to niečo, čo som myslel, že dokážem dosiahnuť. Som šťastný, že sa to podarilo."

Na znak oslavy vykorčuľovali na ľad všetci jeho spoluhráči.

"Snažíte sa na to nemyslieť, keď sa to deje, pretože to uberá z vašej hry, keď to ale nakoniec išlo dnu, bol to dobrý moment," povedal Pavelski.

Dallas zvíťazil 6:1 a vyrovnal Colorado na čele Centrálnej divízie.

VIDEO: Gól a tisíci bod Joea Pavelskiho