Tatar bol pri streleckej chuti. Kadri neprekonal len Šťastného

NEW YORK. Do stredajších zápasov v NHL nastúpili dvaja Slováci a obaja v drese New Jersey Devils. Tí podľahli mimoriadne efektívnej Arizone 1:4.

Tatar hral v prvom útoku, dokopy strávil na ľade 17 minút a šesť sekúnd. Bol aktívny, zaznamenal štyri strely, dvakrát bodyčekoval. Do tabuľky +/- si zapísal dve mínusky.

Jeho krajan z obrany Christián Jaroš odohral 11 minút a 37 sekúnd, pripísal si dve mínusky, strelu na bránu, "hit" a zblokovanú strelu.

Coyotes stačilo na štyri góly len sedemnásť striel. V ich bráne bol tradične vynikajúci Karel Vejmelka, ktorý si poradil s 35 pokusmi súpera.