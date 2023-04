Tampa Bay na úvod rozstrieľala Toronto, Černáka zranili úderom do hlavy

Príčinou bol faul Michaela Buntinga. Zasiahol ho do hlavy a rozhodcovia mu za tento zákrok udelili trest do konca zápasu. "Blesky" následnú presilovku dvakrát využili a vybudovali si pohodlný náskok.

NEW YORK. Slovenský obranca Erik Černák nedohral prvý zápas prvého kola play-off medzi Tampou Bay a Torontom. Predčasne odišiel do šatne v druhej tretine.

Černák stihol odohrať 9 minút a 27 sekúnd, pripísal si dve trestné minúty, strelu na bránu, bodyček a tri bloky. Buntinga čaká pohovor s disciplinárnou komisiou, mali by ho suspendovať.

Tatarov tím prehral

New Jersey Devils nezvládli vstup do play-off a proti New Yorku Rangers prehrali jednoznačne 1:5. Hoci strelecky súpera prevýšili, "jazdcom" stačilo aj 23 striel.

Tomáš Tatar odohral 16 minút a 22 sekúnd so ziskom mínusky, štyroch striel, bodyčeku a bloku. Jediný gól "diablov" strelil Jack Hughes z trestného strieľania.

Štyri asistencie zaknihoval Adam Fox, ktorý sa na métu 20 asistencií v play-off dostal ako najrýchlejší zadák v dejinách klubu. Potreboval len 24 zápasov. Dve asistencie zaznamenal Panarin, jednu Kane, dva góly strelil Kreider a presadili sa aj Chytil či Tarasenko.

Kreider sa zároveň stal najlepším strelcom Rangers vo vyraďovacej fáze v dejinách. Strelil už 36 gólov, prekonal Roda Gilberta.