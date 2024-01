Obdivuhodná séria sa skončila. Hokejisti Žiliny prehrali po 23-zápasovej šnúre víťazstiev

BRATISLAVA. Hokejisti tímu Vlci Žilina prehrali v stredajšom zápase 32. kola Tipos SHL na ľade HC Prešov 3:4.

Súťaž naďalej vedú s obrovským náskokom 24 bodov pred Topoľčanmi, utrpeli však prvú prehru od 18. októbra. Aj tú im vtedy uštedril Prešov na svojom ľade.

Žilinčania odvtedy v druhej najvyššej súťaži ťahali 23-zápasovú šnúru víťazstiev.

"My sme si stanovili úlohu, nech tento zápas nie je len o ich víťaznej sérii, nech to nie je len o dnešnom víťazstve, ale nech to víťazstvo zostane v ich hlavách. Určite sme radi, že sme zvládli ťažký zápas za tri body,” uviedol tréner Prešova Tibor Tartaľ.