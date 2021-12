Halák bol pri tom, ako jeho Vancouver otočil stratený zápas

NEW YORK. Jaroslav Halák dostal v zápase NHL z utorka na stredu v bráne tímu Vancouver Canucks priestor prvýkrát po tom, ako bol sedem zápasov iba náhradník.

V poslednej minúte si súper pri presilovke vytvoril tlak a útočil v prevahe 6 na 4. Halák zavrel dvere a pripísal si jeho "najväčší zákrok za Canucks", ako to hodnotili komentátori.

/ Christián Jaroš (New Jersey) nenastúpil kvôli umiestneniu na Covid protokole/

/ Marián Studenič (New Jersey) odohral 12 minút a 9 sekúnd, nebodoval, pripísal si jeden mínusový bod, jednu strelu na bránu, jeden hit a blok/

/ Tomáš Tatar (New Jersey) odohral 14 minút a 28 sekúnd, nebodoval, pripísal si jeden mínusový bod, dve trestné minúty, dve strely na bránu a jeden hit/

New Jersey nepomohol ani Tomáš Tatar. Ten bol v zápase vylúčený za seknutie ako jediný hráč svojho tímu. Nastupoval aj v presilovke. V početnej výhode odohral takmer tri minúty.

/ Erik Černák (Tampa) do zápasu nenastúpil kvôli zraneniu v dolnej časti tela/

Florida – Ottawa 2:8 (1:1, 1:3, 0:4)

Góly: 14. Huberdeau (S. Reinhart), 36. S. Reinhart (A. Lundell) – 5. Watson (N. Paul, Chabot), 22. Gambrell (C. Brown), 37. Norris (Batherson, N. Paul), 38. Stützle (C. Brown, Formenton), 41. Norris (Batherson), 47. Batherson (Norris), 55. N. Paul (Chabot), 55. N. Paul (C. Brown, Ennis)

Brankári: Knight 30/38 - Forsberg 33/35