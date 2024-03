Považská Bystrica dobyla Skalicu aj druhýkrát, na domácom ľade bude mať mečbal

Roman Chatrnúch, hlavný tréner TSS GROUP Dubnica: „Bol to typický play-off zápas. Taktika prevládala na oboch stranách. Žiaľ, pre nás smolný koniec. Dostali sme sa do vedenia a snažili sa udržať stav 1:0 do konca zápasu. Nepodarilo sa nám to.“

Vladimír Matejov, asistent trénera HC Topoľčany: „Chceli sme vrátiť požičané a zvíťaziť na ľade Dubnice. Podľa môjho názoru sme boli lepším mužstvom počas celého zápasu a zaslúžená výhra je naša. Chlapcom patrí veľká vďaka za bojovnosť.“