Fehérváry odohral vyše 21 minút, Florida zničila biedny Edmonton

NEW YORK. Do štvrtkového zápasového programu v NHL zasiahol zo Slovákov iba obranca Washingtonu Capitals Martin Fehérváry.

Na dvadsiaty január bude mať príjemné spomienky Jack Quinn. Jeho Buffalo síce podľahli Dallasu 4:5, no on si pripísal prvé body v NHL.

Najprv v siedmej minúte využil na gól presilovku a posunul "šable" do dvojgólového vedenia. Na začiatku druhej časti hry asistoval.

"To je niečo, o čom snívate celý život," povedal. "Bol to špeciálny pocit, keď som videl, ako to prešlo do brány, a keď to so mnou oslávili spoluhráči."

Frustrácia sa stupňuje

Edmonton Oilers na domácom ľade podľahli silnej Floride vysoko 0:6. "Kanára" dostali iba dva dni po tom, čo sa frustrovaný Leon Draisaitl dostal do slovnej prestrelky s dobiedzajúcim novinárom.