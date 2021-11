Montreal schytal debakel a len vďaka nehrajúcej Ottawe nie je posledný

NEW YORK. Hokejisti New Jersey v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v zámorskej NHL na ľade Floridy 1:4.



Výraznou mierou sa pod úspech Floridy podpísal brankár Spencer Knight, ktorý si 45 zákrokmi vytvoril nové kariérne maximum.

Až šiestimi strelami ho ohrozil Tatar, ktorý bol spolu s Čechom Pavlom Zachom v tomto ukazovateli najaktívnejší muž zápasu. Za 15 minút strávených na ľade nazbieral aj dva mínusové body. V zostave stále chýba zranený Tatarov spoluhráč Christián Jaroš.