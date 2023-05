Vysielacie práva na českú extraligu získal platený kanál. Chceli to kluby

Hlavným držiteľom práv na nasledujúcich päť sezón sa stane kanál O2 TV SPORT. Tento kanál vysielal zápasy aj doteraz, no mal obmedzenú licenciu.

Situácia, ku ktorej v Čechách prišlo, je do istej miery unikátna. Majiteľ vysielacích práv Asociace profesionálních klubů ledního hokeje totiž hlavnú časť vysielacích práv zaradila do kategórie "payTV". Teda sa o ne mohli uchádzať len platené kanály.

Česká televízia je verejnoprávny kanál a o tieto práva nemohol súťažiť. Zapojil sa len do súťaže o vysielanie 23 zápasov základnej časti. Okrem toho získal aj časť práv na zápasy play-off.

"Kluby rozhodli, že extraligu dajú za takzvaný pay wall. Teda, že ju umiestnia na platenú platformu. To je disciplína, v ktorej Česká televízia nemôže súťažiť. Toto rozhodnutie rešpektujeme. My sme získali práva presne na to, čo sme ako verejnoprávny kanál získať mohli. Naďalej budeme ponúkať extraligu v dostatočnom množstve. Otázkou bude play-off," reagoval Záruba pre český isport.cz.