ONLINE: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice dnes, Tipsport extraliga LIVE (finále)

Z kabiny Ocelářů



Třinečtí v posledních dvou zápasech dostali dvě těžké rány. Nejprve prohráli na domácím ledě zápas, v němž pohrdli dlouhými minutami přesilových her. Následně prohráli v Pardubicích po solidně odehrané první třetině, v níž Will sebral Nestrašilovi nadějnou šanci. „Chtěl jsem ho co nejrychleji poslat na branku. Zvednout ho, cpát to k tyčce. Brankář to ale skvěle chytil. Hodil jsem to ale za hlavu, makal jsem dál,“ komentoval situaci třinecký střelec. „Víte, co se nikdy nestalo? Že to tým z 0:3 otočil na 4:3. To jsou statistiky, kvůli nim se trošku míň bojím létat, protože je to nejbezpečnější forma cestování. Ve finále je to ale jen statistika,“ mluvil Nestrašil o statistickém významu pátého zápasu ve finálových sériích.



Bilance v play off: 19 zápasů, 10/9, skóre 40:47

Bilance doma v play off: 9 zápasů, 6/3, skóre 22:17

Forma v posledních 5 zápasech: V – P – V – P – P

Forma v posledních 10 zápasech: 10 zápasů, 4-2-1-3, skóre 25:28

Nejproduktivnější hráč: Libor Hudáček 16 (6+10)

Nejlepší střelec: Marko Daňo, Libor Hudáček, David Cienciala všichni 6



Ohlas trenéra po předchozím zápase: „Odehráli jsme dobře první a třetí třetinu. V té druhé jsme bohužel dostali branky, které nás mrzí. Sami jsme gól nedali ani jeden, i když jsme na to šance měli. Nedali jsme je. Od toho se odvíjí výsledek.“ Zdeněk Moták, hlavní trenér HC Oceláři Třinec