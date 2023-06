Bývalý československý reprezentant Vladimír Růžička oslavuje 60. narodeniny

Otec bol baník a brat Jaroslav nemal príliš vrúcny vzťah k športu. "To by ste však nemohli vyrastať v Litvínove. Je to ako Montreal. Keď sa tu narodí chlapec, musí skúsiť hokej," povedal Vladimír Růžička pre iDnes.

Pozornosť pútal už od vstupu do "veľkého" hokeja. Do najvyššej československej súťaže naskočil vo veku 16 rokov, keď v drese materského Litvínova skóroval do bránky Jihlavy.

Jeho otec Vladimír v minulosti spomínal, že syn sa prezentoval nie príliš rýchlym korčuľovaním, no mimoriadne šikovnými rukami a prehľadom v hre: "Iní hráči okolo neho lietali, no on spravil zopár kľučiek a oklamal ich."

Už ako 18-ročný sa oženil. S manželkou Evou sa im krátko nato narodila dcéra Eva a v roku 1989 syn Vladimír, z ktorého sa takisto stal profesionálny hokejista.

Jeho prvá manželka zomrela v roku 2016 po ťažkej chorobe a v roku 2017 sa druhýkrát oženil.