Česká liga je o triedu vyššie. Vladimír Országh si titul mimoriadne cení

TŘINEC. Vladimír Országh získal na Slovensku dva tituly s Banskou Bystricou, v piatok pridal ďalší v českej lige. Asistent trénera Zdeňka Motáka sa tešil z triumfu s Třincom. Tento titul si váži zo športového hľadiska viac, ako tie slovenské. Oceliari zdolali v šiestom finálovom zápase Hradec Králové 4:1, víťazný gól strelil v 57. minúte Libor Hudáček. Ďalšie dva góly dali domáci do prázdnej bránky. V sérii tak triumfovali 4:2, Hradcu sa ju nepodarilo otočiť. Tím z východu Čiech v nej totiž prehrával už 0:3, ale po dvoch triumfoch znížil, no v piatok vo Werk Aréne už na domácich nestačil.

Prvý gól im pomohol Třinec sa ujal vedenia po góle ďalšieho Slováka Martina Marinčina a vo finálovej sérii vždy platilo, že kto dá v zápase prvý gól, ten zvíťazí. "Áno, kto dal prvý gól vyhral, ale nemuselo to tak dopadnúť. My sme sa potrebovali vrátiť k tomu hokeju, ktorý sme predvádzali, teda najmä dobrá obrana, to sme v Hradci nerobili.

Mali sme tam okienka a Hradec to trestal. Teraz sme hrali svoju hru, dobre sme bránili stredné pásmo. Dali sme prvý gól, čo nám pomohlo. Aj keď súper vyrovnal, stále sme sa držali plánu. Čím viac sa zápas blížil ku koncu bolo jasné, že kto dá gól vyhrá. Sme radi, že sme to boli my. Sú to skvelé pocity získať titul pred domácimi fanúšikmi," povedal Országh pre TASR. Slovenský tréner sa v rokoch 2017 a 2018 tešil z titulu z Banskou Bystricou, ten český si cení ešte viac. Hudáček ako muž momentu Pri víťaznom góle si Hudáček našiel priestor na pravej strane klziska a po prihrávke Voženílka spoza bránky poslal puk k pravej žŕdke. Slovenský útočník nehral prvé tri finálové zápasy pre trest, ktorý dostal v semifinálovej sérii s Pardubicami, napokon sa však stal on tým rozhodujúcim faktorom finále. Po návrate z trestu hral vo štvrtom zápase vo štvrtom útoku, v piatok ho tréneri posunuli do druhej formácie.

"Libor je muž momentu. Je to hráč, ktorý robí extraordinárne veci a veci, ktoré iný hráč nespraví. Má možno slabšie miesta v defenzíve, ale v ofenzíve mu môžete dôverovať, že niečo vymyslí. A napokon aj vymyslel s pomocou spoluhráčov a splnil svoju úlohu. Je jedno, v ktorom útoku hrá, každý rešpektoval svoju úlohu. Som za neho rád a vôbec za všetkých," dodal Országh. Česká liga je podľa neho kvalitnejšia Spolu so Zdeňkom Motákom prevzali tím pred touto sezónou po Václavovi Varaďovi, ktorý pred nimi získal s Oceliarmi tri tituly v sérii.