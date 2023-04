Teší sa z českého titulu, posilní reprezentáciu? Hudáček: Mám zranenia, som celý olepený

Slovenský útočník celú drámu rozhodol a po zápase sa tešil na oslavy. Pozvánku do reprezentácie nechal zatiaľ otvorenú, rovnako ako aj jeho dvaja spoluhráči Marko Daňo a Martin Marinčin.

Ich súper z Hradca Králové odpovedal na gól Martina Marinčina presným zásahom ďalšieho slovenského obrancu Mislava Rosandiča, no potom prišla chvíľa Libora Hudáčka.

Klub z východu Čiech ako prvý v histórii získal titul po tom, čo si postup do play-off musel vybojovať v predkole. Vo vyraďovacej časti odohral až 22 zápasov, celkovo v sezóne až 74.

Som rád, že to vyšlo. Ja som si splnil, čo som chcel. Som maximálne spokojný," hovorí Hudáček, ktorý prišiel do Třinca pred touto sezónou.

"Ja som sa snažil čítať hru. Vedeli sme, čo máme robiť, keď nahodíme puk, snažil som sa tam byť a čo najrýchlejšie zakončiť. Nič iné nám nezostávalo, len to zobrať do vlastných rúk.

Zdolali sme Litvínov, potom favorizovanú Spartu a potom víťaza základnej časti Pardubice. My sme si stále verili, v sezóne sme každého zdolali a vedeli sme, ako ich môžeme zdolať aj teraz. Dali sme do toho maximum, zahodili sme egá," dodal Hudáček.

"To znamená, že sme dobrí. Možno bolo dobré, že nás každý podceňoval. Išli sme krôčik po krôčiku. Hrali sme tímovo.

Vo finálovej sérii nastúpilo sedem Slovákov, ďalší traja Patrik Hrehorčák, Samuel Buček (Třinec) a Lukáš Cingel (Hradec) do finále nezasiahli.

"Veď preto zavolali mňa. Ja som si spomenul na Bakyho na Sparte, keď to rozhodol, tak som si povedal, že musím aj ja.

Zranenia aj osobné problémy

"Mám zranenia, som celý olepený. Určite dostanem dva dni voľna, odkazujem realizačnému tímu reprezentácie, nech mi volajú až v pondelok večer.

Máme v rodine nejaké problémy, musím ísť čo najskôr domov, je to smutnejšia správa. Neviem teraz odpovedať, či pôjdem na MS, musíme si to nechať prejsť hlavou. Porozprávam sa s manželkou a uvidíme," vysvetlil Hudáček.

Adeptom na účasť na MS je aj Oliver Okuliar, ktorý Hradec v play-off potiahol 12 bodmi (3+9). Dvadsaťdvaročný útočník však finále nedohral, keď išiel z ľadu už po piatich minútach po tvrdom súboji s Voženílkom.

"Najskôr som bol v neistote, nechcel som skočiť opäť do zápasu, hlava je predsa len najdôležitejšia. Uvidíme, ako to bude neskôr, ale moje vnímanie sa zlepšuje.

Najskôr som bol otrasený, neveril som si, ale už to vyzerá by v poriadku, vnímam všetko dobre. Podľa toho, ako sa budem cítiť v ďalších dňoch, to budem riešiť," povedal po zápase.